Comencen les obres de 96 habitatges cooperatius a Barcelona

En el marc de l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona de delegar la promoció d’habitatge social a entitats sense ànim de lucre, aquest setembre les cooperatives d’habitatge Abril, Sotrac i Empriu han iniciat les obres de 96 habitatges cooperatius, qualificats de protecció oficial en règim de cessió d’ús en sòl municipal, a Barcelona. La construcció de les llars es realitzen als barris de la Bordeta (Sants-Montjuïc) i del Parc i la Llacuna del Poblenou (Sant Martí) per un període de 99 anys, en el cas de les promocions d’Empriu i Abril, i de 75 anys, prorrogable a 15 més, en el cas de la Sostrac.



La quota mensual que pagaran les persones que hi viuran serà un 40% inferior a la del preu mitjà del lloguer de mercat als respectius barris. El model d’habitatge cooperatiu es caracteritza per ser de propietat col·lectiva, autogestionada, impulsada pels socis i sòcies de les entitats, amb contractes de durada indefinida i de preus assequibles i estables, alhora que l’Ajuntament manté la titularitat pública del sòl.



Els tres edificis han estat dissenyats de forma participada per les persones sòcies d’Abril, Sotrac i Empriu decidint els espais comunitaris i el grau de convivència de cada projecte. Els arquitectes de Lacol han plasmat les decisions de les usuàries en el disseny arquitectònic dels edificis. Els espais comunitaris més triats per les sòcies són: cuina-menjador, sala polivalent, bugaderia i sala d’usos múltiples, que han de permetre una vida més col·lectiva. L’edifici es dissenya amb paràmetres bioclimàtics per aconseguir una baixa demanda energètica gràcies a la compacitat i gran inèrcia tèrmica per l’hivern i una gran ventilació creuada per l’estiu.



També han rebut l’acompanyament de l’equip tècnic de La Dinamo Fundació com a coordinadora de la promoció, la cooperativa La Ciutat Invisible, en l’àrea jurídica i econòmica, i Matriu donant suport en la convivència. A escala administrativa, han rebut conjuntament al voltant de 4 milions d’euros dels ajuts NextGeneration de la Unió Europea adjudicats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 900.000 euros retornables de l’Ajuntament de Barcelona així com 215.000 euros de la Direcció general de cooperatives de la Generalitat de Catalunya.



Sotrac, Empriu i Abril són tres promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que es van constituir entre el 2018 i el 2021 per reivindicar en els barris de La Bordeta i Poblenou alternatives habitacionals que garanteixin el dret a l’habitatge i que permetin a les veïnes continuar residint a Barcelona, creant comunitat i lluitant contra la gentrificació.