FAQS: Preguntes freqüents sobre economia social i solidària

A la secció ‘FAQS:Preguntes freqüents’, donem resposta a algunes qüestions habituals sobre l’economia social i solidària.

1. Què és l'economia social i solidària (ESS)?

L'economia social i solidària és un model econòmic que prioritza el bé comú per davant de l’acumulació de capital. L’impulsen organitzacions sense ànim de lucre o amb una distribució limitada d’excedents, que tenen una governança oberta i democràtica; generen ocupació estable, justa, equitativa i de qualitat; tenen un compromís amb el medi ambient i la transició ecosocial; cuiden l’arrelament al territori i participació del teixit comunitari; fomenten la intercooperació amb altres iniciatives de l’economia social i solidària; són transparents en l’activitat, la gestió i els resultats; són independents dels poders no considerats economia social i solidària i tenen una vocació de transformació feminista.



2. Amb què es diferencia l'ESS de l'economia capitalista?

En contraposició a l’ESS, l’economia capitalista es basa en la maximització dels beneficis per als propietaris de les organitzacions privades. Per tal d’aconseguir maximitzar els beneficis, les empreses capitalistes intenten que hi hagi poques persones propietàries de cada empresa, que es destinin pocs diners a la remuneració i benestar dels treballadors, que s’abarateixin materials i processos independentment de si tenen impactes ambientals o comunitaris, que es fabriquin productes que s’espatllen aviat perquè n’hagis de comprar més o que es faci publicitat enganyosa per estimular la compra de nous productes no necessaris.



3. Quina és la diferència entre economia social i economia solidària?

El principal tret diferencial entre economia social i economia solidària és que les organitzacions emmarcades en l’economia solidària tenen en compte pràctiques comunitàries com xarxes d’intercanvi, grups de consum i suport mutu o bancs del temps i que aposten per una transformació global del sistema econòmic dominant impulsant un model basat en l’honestedat, la cooperació, l’equitat, la solidaritat, la justícia, la democràcia i la sostenibilitat.



4. Què és el mercat social?

El mercat social és el conjunt d’intercanvis que es produeixen durant la producció, distribució i consum de béns i serveis, que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris. Està constituït per entitats de l’economia social i solidària junt amb consumidors i consumidores individuals i col·lectius. L’objectiu d’aquest mercat és cobrir les necessitats de qui hi participa amb un model econòmic basat en les persones i en l’interès col·lectiu per sobre de l’obtenció de lucre.



5. Quin pes té l'ESS en el conjunt de l'economia catalana?

A Catalunya, l’economia social aporta el 8% del PIB del país i dóna feina a més del 10% de la població activa.

A les Illes Balears i Pitiüses, l’economia social i solidària se situa entorn del 2% del PIB.

Al País Valencià, representa una xifra de negoci de prop de 12.000 milions d’euros i compta amb 170.000 persones que hi treballen.

6. Com són les organitzacions alineades amb els valors de l'ESS?

L’ESS inclou diverses tipologies d’organitzacions: cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions, societats laborals, empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, confraries de pescadors, societats agràries de transformació i iniciatives comunitàries. Més enllà de la seva tipologia, per formar part de l’ESS, han de complir amb els seus principis.



7. Com s’organitzen per promoure l'ESS als Països Catalans?

A Catalunya, compten amb les següents xarxes i entitats:

A les Illes Balears i Pitiüses, compten amb:

Al País Valencià, compten amb:

8. Quin és el marc legal de l'ESS als Països Catalans?

A Catalunya, el marc legal de l'ESS està definit per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre el foment i l'ordenació de l'economia social. El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar recentment l’avantprojecte de Llei d’economia social i solidària, però encara resta pendent de l’aprovació final.

Alhora, Catalunya, les Illes i el País Valencià s’emmarquen en la Llei bàsica estatal de l’economia social, la Llei 5/2021, i en la normativa específica que s’aplica a cada tipus d’entitats.



9. Quin és el marc legal de l'ESS a Europa?

A nivell europeu, l'ESS està reconeguda en diverses directives i resolucions del Parlament Europeu, com la Resolució de 19 de febrer de 2009 i el Reglament (UE) 2021/1057, que estableixen els principis i valors de l'economia social i solidària i promouen la seva inclusió com a part integrant del desenvolupament econòmic i social europeu.



10. Com puc saber si la meva empresa forma part de l'ESS?

Perquè sigui reconeguda com a part de l’ESS, un dels mecanismes que proporciona la XES és el Balanç Social. Aquesta és una eina de mesura de l’impacte social i ambiental i el bon govern que contribueix a la transparència i a l’autoavaluació de les organitzacions i a la certificació en base als criteris i pràctiques que defineixen l’economia social i solidària.

De fet, l’avantprojecte de llei català pretén consensuar els criteris i valors d’aquest moviment.