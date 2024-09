Tres mapes de l’economia social i solidària s’uneixen

La Xarxa d’Economia Solidària (XES), Rezero i l’Ajuntament de Barcelona treballen per unificar la informació dels tres mapes Pam a Pam, Comerç Verd i Mapa B+S. El projecte comporta una col·laboració estable en el temps, amb l’objectiu de facilitar la cerca d’iniciatives de l’ESS i que permeten fer un consum conscient a Catalunya, per així augmentar l’abast del mercat social i millorar l’accés de la ciutadania a aquestes iniciatives.

Als comerços que ja formaven part de les iniciatives de Rezero i Pam a Pam, se’ls ha facilitat informació de la resta d’iniciatives perquè puguin fer els processos que els permetin rebre la certificació de Comerç Verd o passar el qüestionari d’avaluació de Pam a Pam.

Per ara, en accedir al mapa de Pam a Pam, a l’opció ‘mostra punts ComerçVerd – Rezero’, ja es pot observar que s’ha ampliat el nombre d’iniciatives. Per altra banda, els punts de Pam a Pam que també són ComerçVerd, ja disposen d’una icona que ho indica i una menció als sistemes d’avaluació de la seva fitxa.

A més, es facilita també l’accés de les iniciatives dels dos mapes a La Zona, la plataforma de venda digital de l’ESS impulsada per Opcions. Es vol millorar l’accés d’aquestes iniciatives al mercat digital i apropar-les a persones consumidores afins a les seves característiques.

Aquest projecte d’intercooperació ha nascut en el marc del Grup de Treball Consum Conscient i Mercat Social de l’Estratègia de l’ESS a Barcelona 2030, que impulsa projectes de ciutat de forma col·laborativa entre l’Ajuntament i les organitzacions de l’ESS.

Els tres mapes promouen el consum responsable

Pam a Pam és un mapa col·laboratiu de l’economia social i solidària a Catalunya, impulsat per la XES. Proporciona un mapa i directori d’opcions per al consum responsable, proveïdores i comercialitzadores, amb més de 1.600 iniciatives on practicar un consum transformador amb impacte social i ambiental positiu, així com per buscar aliances per a la intercooperació.

Mapa B+S és un web col·laboratiu que recull iniciatives socioambientals de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat entre la ciutadania. Proporciona informació pràctica sobre 4.000 Punts d’interès (com ara entitats, equipaments, botigues, allotjaments i infraestructures), Itineraris, i experiències ciutadanes (Relats, Fotografies) de la ciutat.

Comerç Verd és una certificació que atorga Rezero als comerços de Catalunya i Balears amb una oferta sostenible que facilita a la ciutadania poder fer un consum conscient. Compta amb més de 800 comerços adherits que fomenten la reutilització i el retorn d’envasos, així com la compra de productes a granel, de proximitat i/o ecològics, reutilitzables, i/o amb valor social.