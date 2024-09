Nou curs universitari amb oportunitats de formació en economia social i solidària

El curs acadèmic està a punt de començar i enguany s’inicia amb diversos cursos oficials d’economia social i solidària a Catalunya. La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix la vuitena edició del ‘Postgrau d’Economia Social i Solidària’ i el nou curs d’especialització ‘Democratitzar el territori: Transformació Urbana, Economia social i solidària i ecofeminisme’, l’Institut Metròpoli torna a unir-se a la Ciutat Invisible en la novena edició del ‘Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Cooperatius’ i el Tecnocampus-UPF ofereix per primer cop el ‘Màster Universitari en Economia i Empresa Social’.

L’oferta formativa en economia social i solidària va començar fa nou anys, amb l’empenta de Ciutat Invisible. Enguany, hi ha diverses opcions, amb matisos i perspectives diferents, per tal de conèixer amb més profunditat què és l’economia social i solidària, què pot aportar i com es pot emprendre un projecte amb aquest model.

La Ciutat Invisible i l’Institut Metròpoli, que es van unir l’any passat per organitzar el postgrau, per primera ocasió l’ofereixen com un títol propi de l’institut. Combinen la part teòrica amb la pràctica situant àmbits estratègics, acompanyant-se del sector i garantint la promoció col·lectiva del coneixement. Les inscripcions estan obertes fins al 15 de setembre i ofereix uns preus populars. El seu coordinador, Ivan Miró, ha subratllat que aposten per ser “una aula plural”, “de diferents edats, de formacions diverses”, amb “diversitat d'orígens” i “de bagatges”.

El Tecnocampus-UPF fins ara oferia un postgrau dins la Càtedra d'Economia Social. Enguany, per primera ocasió a la història de Catalunya, ofereix un màster de 60 crèdits ECTS entre octubre i juny. Amb aquesta aposta, pretenen “formar gestors per a fomentar la creació i consolidació d'organitzacions de l'economia social que promoguin el canvi estructural, i a la vegada, cerca formar en els camps de recerca a aquelles persones que vulguin aprofundir a desenvolupar una carrera científica en aquesta disciplina”. Les preinscripcions per aquesta edició ja estan tancades.

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix dos diplomes diferents. Per una banda, promou el postgrau, que té l’objectiu de transmetre una visió plural del sector, que ofereix 30 crèdits ECTS al seu alumnat i que ja acumula més de 100 estudiants. Les preinscripcions ja estan obertes, i es podran presentar sol·licituds d’admissió fins a l’11 d’octubre del 2024. La directora, Rosa García-Hernández, ha destacat que volen “anar més enllà d’una economia que només se centra en la maximització dels beneficis privats; s’han d’incorporar els debats socials i ecològics actuals en l’economia".

Per altra banda, ofereix per primer cop un curs d’especialització amb el títol ‘Democratitzar el territori: Transformació Urbana, Economia social i solidària i ecofeminisme’. La proposta, promoguda pel Teler Cooperatiu, constarà d'aproximadament 24 crèdits ECTS i es durà a terme a partir de la col·laboració entre les cooperatives sense ànim de lucre L’Eixida del Teler SCCL, la cooperativa de segon grau CENTDEU SCCL i el Departament de Geografia de la UAB. El curs començarà al gener i les inscripcions encara no estan obertes. Amb aquesta nova oferta formativa, el Teler Cooperatiu s’ha desvinculat de l’organització del postgrau.

A part d’aquests diplomes, també es preveuen altres cursos que ja s’han impulsat durant el curs anterior, com el de la UVic, impulsat per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, el de la Universitat de Girona, el de la UdL, impulsat per Ponent Coopera, el de la Universitat de Barcelona, organitzat amb l’Escola de Transicions, i l’assignatura que organitza el pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès, la Politja, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC. Tanmateix, encara no s’han anunciat ni obert les inscripcions.