L’Olivera de Vallbona de les Monges afronta una tercera verema marcada per la sequera

L'Olivera Cooperativa afronta una verema marcada per tercer any consecutiu per la sequera. Aquest celler, que treballa amb una filosofia social que afavoreix la inclusió de persones en risc, patirà una caiguda de la producció de fins al 70%, ja que a la falta d'aigua se li ha de sumar la calor sostinguda amb temperatures per sobre dels 35 graus durant moltes setmanes, les gelades de l'abril que van tocar molta vinya, i també els danys de fauna salvatge.

Pau Moragues, responsable de viticultura del celler, destaca que per sort poden assegurar una part de producció gràcies a les finques que compten amb reg de suport, però que es troben fora del municipi. Moragues defensa la qualitat del vi que sortirà malgrat "l'anyada complexa" que pateixen.

Moragues ha explicat que els sòls de la Vall del Corb on hi ha les finques de L'Olivera no han pogut recarregar el perfil per la manca de pluja i això afecta directament la productivitat final del celler, que se "salva" gràcies a les finques amb reg de suport que hi ha a la zona. A més a més, enguany hi va haver un greu episodi de gelada la nit de Sant Jordi que va afectar molts ceps quan tot just havia començat a brotar el raïm. D'altra banda, en aquesta zona muntanyosa de l'Urgell, fins ara s'havien pogut escapar dels danys de la fauna salvatge com els conills, però ara ja s'han instal·lat i comencen a ser un seriós problema juntament amb altres animals que s'arriben a menjar tot el raïm d'algunes finques com els cabirols.

Segons Moragues, tots aquests contratemps que afecten un celler com L'Olivera, amb un marcat caràcter social, fan que calgui algun tipus de "suport actiu social" perquè sigui viable. L'emergència climàtica que afecta directament aquesta zona fa que sigui molt complicat garantir una producció de vi que s'aproximi a la mitjana i enguany només estan arribant a un 20 o un 30% del que seria un any normal.

La verema que es fa a L'Olivera es caracteritza perquè es fa de forma manual i a més a més amb treballadors que tenen necessitats de suport per integrar-se socialment. Actualment, compten amb un grup d'unes 25 persones que cullen a mà tot el raïm que entra al celler. La previsió és que la verema s'allargui entre 5 i 6 setmanes, començant pels blancs com el Macabeu, per seguir cap als escumosos i acabar amb els negres i dolços.

L'Olivera és una cooperativa que acaba de complir 50 anys i la d'aquest 2024 és la 36a verema elaborant vi. Ho han celebrat amb un vi singular fet amb la varietat històrica Macabeu i la idea dels seus impulsors és seguir elaborant vi per donar valor al "paisatge singular" de la Vall del Corb. També amb varietats com el Cartoixà, la Garnatxa Negra i darrerament amb el treball conjunt amb la DO Costers del Segre i diferents cellers que en formen part per posar valor a les varietats "trobades" que són històriques i estan donant resultats "interessants", no només en l'àmbit enològic sinó també per la seva resistència, fet que pot ser una garantia per afrontar el canvi climàtic.