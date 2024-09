Dos dels tres sistemes que Barcelona ha instal·lat per crear ombra són produïts per cooperatives

L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat tres sistemes per crear ombra durant l’estiu. Es tracta dels prototips guanyadors del repte 'Generació d'ombratge efímer a l'espai públic', impulsat pel consistori i la Fundació BIT Habitat al juny de l'any passat. Entre els guanyadors, en trobem dos de cooperatius: el pol cooperatiu BATEC i l’estudi Arquitectura de Contacte.

Les instal·lacions estan pensades per reduir la calor i generar ombres per garantir la salut dels ciutadans, especialment, segons ha dit la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, de “la població més vulnerable”. De la mateixa manera, són espais que preveuen esdevenir zones de socialització per a les persones que romanen a la ciutat durant els mesos d’estiu.

‘Mar d’ombres’, del pol cooperatiu BATEC, és un dels projectes guanyadors de la iniciativa impulsada per l’Ajuntament. El prototip s’ha instal·lat davant el museu Blau de Barcelona i dona ombra a 450m2.

Els seus creadors, segons han indicat, no han volgut “inventar res nou”, sinó que han aprofitat estructures ja existents per dur a terme el projecte. L’ombra d’aquest espai prové de 3 grans naus en forma d’hivernacle, recobertes amb canyes de fusta. Una superfície que, segons han dit, poden modificar en un futur per afegir panells fotovoltaics o plantes.

L’altre projecte cooperatiu, ‘A l’ombra del trencadís’, és un projecte presentat per l’estudi Arquitectura de Contacte i s'ha ubicat a la Rambla de Badal. En concret, consta de diferents “mòduls prefabricats”, que faciliten la mobilitat i la “transformació” de l’espai. La iniciativa, igual que la resta, s’ha construït amb materials sostenibles i reciclables.

Per a aquesta convocatòria, el consistori ha invertit 300.000 euros, una xifra que ha permès cofinançar el 80% del pressupost total dels projectes. Cadascuna de les solucions ha rebut un suport aproximat de 100.000 euros per a desenvolupar el prototip.

A més, l’Ajuntament va obrir al juliol una nova convocatòria per desenvolupar projectes que, a part de generar ombres, contribueixin a la creació d’energies renovables. En aquest cas hi haurà dues propostes guanyadores que es començaran a testejar el juny de 2025.