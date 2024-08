Cerquen economies comunitàries per incorporar al mapa de Pam a Pam

La Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC) i el grup de treball d’Economies Comunitàries de la de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) s’han proposat aprofundir en el mapeig de les Economies Comunitàries de Catalunya per incorporar-les a Pam a Pam. Des del contacte amb professionals que treballen en aquest tipus de projectes, volen ampliar el mapeig iniciat fa tres anys.

Tal com s’estableix a la Guia per a la identificació d’Economies Comunitàries, es considera gestió i governança comunitària de recursos quan una comunitat s’activa i s’organitza amb formes democràtiques directes entorn uns interessos comuns, així com uns recursos i valors compartits.

La Xarxa d’Economies Comunitàries treballa per generar noves formes d’organització i presa de decisions respecte als béns públics o comuns amb un model que permet una major sobirania i participació per part de la població en la resolució de les seves necessitats de forma col·lectiva i solidària.

Amb aquesta nova embranzida, es proposen fer una primera aproximació i millorar l’articulació i els espais de col·laboració amb aquelles entitats i professionals que estan en contacte i mantenen relacions amb les economies comunitàries, entitats representatives o xarxes de segon grau. Esperen que els puguin referenciar i connectar amb les economies comunitàries de base.

Aquest procés els hauria de permetre donar a conèixer la XES, la XEC i el grup de treball de Comunitàries com a espais d’articulació. Alhora, volen copsar les necessitats de les economies comunitàries actualment i el rol que pot fer la XES en aquest sentit, així com difondre el Balanç Comunitari com a eina d’autoavalaució i recurs per posar en valor l’impacte comunitari de les seves iniciatives.