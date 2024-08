El restaurant cooperatiu Terra d’Escudella s’acomiada

Aquesta és la darrera setmana que el restaurant cooperatiu Terra d’Escudella obre les portes al veïnat del barri de Sants de Barcelona. Un restaurant que, des de la plaça Osca, ha ofert durant més de 20 anys una àmplia varietat de cuina catalana de qualitat i a preus populars i ha sabut ser l’espai de trobada d’on han sorgit múltiples projectes transformadors.

Terra d’Escudella va néixer per ser un restaurant que contribuís a la llengua i la cultura catalana, amb l’objectiu de “recuperar i promoure la rica cultura gastronòmica dels Països Catalans”. Hereu de l’antic bar de l’Associació Cultural Arran, ha estat vinculat en tot moment als “moviments de l’esquerra transformadora i als que lluiten per la independència dels Països Catalans”.

Durant anys, el restaurant ha vist com altres negocis anaven tancant, amb la crisi, el covid i ara, la gentrificació, però el projecte anava resistint. El barri de Sants s’anava transformant mentre Terra d’Escudella es mantenia amb els principis intactes gràcies a l’esforç de les persones sòcies i de qui hi ha treballat. Tanmateix, “la falta de relleus” i el “desgast físic i mental”, com han exposat en un comunicat, “ha fet que l’assemblea de la cooperativa prengui aquesta decisió”.

Quan acabin les festes majors de Sants, posaran fi a més de 20 anys de trajectòria, havent marcat un exemple pel cooperativisme: proximitat, arrelament i compromís incansable.