Alumnes d’instituts elaboren un informe perquè els seus centres siguin lliures de LGTBIfòbia

L'alumnat de l'Institut Escola Costa i Llobera i de l'Institut Milà i Fontanals, de Barcelona, ha elaborat un informe amb propostes per fer de les escoles i els instituts espais segurs per al col·lectiu LGTBIQ+. Les recomanacions s'emmarquen en el projecte ‘Transgredint la norma!: Comunitats globals lliures de LGTBIfòbia’.

“Són recomanacions per implementar en els centres educatius amb l’objectiu de millorar la inclusió de les persones diverses sexoafectivament i de gènere”, explica Sara Ortiz, tècnica d'ACPP, una de les entitats impulsores.

Algunes d’aquestes recomanacions perquè siguin espais lliures de violències han estat formar l’alumnat i el professorat i difondre els protocols davant d’agressions lgtbifòbiques entre els referents, “perquè tot i que existeixen, s’ha detectat que en molts casos no es coneixen en profunditat”.

Una altra de les problemàtiques que s’ha posat damunt la taula ha estat la de la percepció que tenen els i les joves sobre l’acceptació o rebuig per part de la seva família. Bona part de l’alumnat identifica hostilitat per part de l’entorn més proper, i en el millor dels casos, acceptació relativa o indiferència. En aquest sentit, una de les recomanacions que fan als centres és “implicar més a les famílies per revertir la sensació de poc suport familiar”.

Al Costa i Llobera, prop d’un 30% admet haver normalitzat algun insult homòfob, un 47% ha presenciat situacions d’homofòbia al centre i un 22% les ha patit en primera persona. D’entre les agressions més comunes, destaquen les bromes i els insults. L’alumnat també han destacat que a més d’actituds lgtbifòbiques, també es fan comentaris masclistes i feixistes a les aules.

Pel que fa al Milà i Fontanals, un 85% de l’alumnat coincideix que les principals agressions són burles. Un 38% també destaca la manca d’eines que té el centre educatiu per acompanyar les persones que han patit una agressió lgtbifòbica.

Una de les particularitats d'aquests estudis és que els han realitzat els i les participants de les comissions de gènere dels centres. La metodologia ha estat fer enquestes i entrevistes personals a alumnat i professorat amb la finalitat de detectar com són d'inclusius els seus centres, i a partir d'aquí, poder fer recomanacions per millorar els espais.

Primer festival feminista del centre

La Laia i la Candela són membres de la Comissió de Gènere de l'Institut Vila de Gràcia. Elles i les seves companyes de comissió han estat les impulsores del primer festival feminista que ha acollit el centre, una altra de les activitats que s'han emmarcat en el projecte.

Una simple pregunta pel centre va ser l’espurna perquè entre elles s’organitzessin i decidissin impulsar aquesta activitat feminista, de la mà de les tècniques d’ACPP i ACATHI. A la pregunta “què és el feminisme?, hi ha molta gent que no et sap respondre”.

El festival s'ha estructurat a través de quatre grans activitats com la projecció de curtmetratges i recitals de poesia, mural creatiu o un espai d'aprenentatge més teòric. Tot i això, l'activitat que més ha impactat a les alumnes ha estat la biblioteca vivent de les companyes d'ACATHI "on les protagonistes han narrat en primera persona com han hagut de fugir dels seus països per raons de diversitat sexual i orientació de gènere", explica Sara Ortiz, tècnica d'ACPP. Des de la comissió de gènere han destacat la importància de conèixer altres realitats "escoltar històries de gent real que ha patit un munt pel fet de ser qui són fa molta falta", destaquen la Laia i la Candela.

Les alumnes de l'institut valoren molt positivament la primera edició del festival i esperen que hi hagi una següent edició en la qual hi participin més centres perquè "volem canviar les coses".