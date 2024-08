La Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional tindrà lloc a Nova Delhi

La Conferència Global de l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI) del 2024 tindrà lloc per primera vegada en els seus 130 anys a Nova Delhi (Índia). Entre el 25 i 30 de novembre, cooperativistes de tot el món faran el llançament oficial de l’Any Internacional de les Cooperatives i exploraran el paper de les cooperatives en la creació d'un futur col·lectiu, pacífic i pròsper per a tothom.

El tema de la Conferència Mundial de l'ACI 2024, ‘Les cooperatives construeixen prosperitat per a totes les persones’, s'inspira en el valor que les cooperatives han demostrat afegir a les comunitats en les quals operen i en la cooperació internacional entre cooperatives, fomentada des de la creació de l'ACI el 1895 malgrat guerres, conflictes i sofriments.

La trobada té com a objectiu promoure les cooperatives com a institucions centrades en les persones, així com inspirar la cooperació mundial. Tindrà lloc a mitjan camí cap al 2030 i la Cimera de les Nacions Unides del Futur, centrant-se en les empreses i institucions cooperatives com a socis clau per accelerar la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El tema central es debatrà en quatre sessions plenàries flanquejades per quatre sessions paral·leles cadascuna, amb l'objectiu de desenvolupar una agenda d'acció perquè les cooperatives accelerin els ODS. Els quatre temes clau de la conferència són: les polítiques facilitadores i ecosistemes empresarials per al desenvolupament de cooperatives, la reafirmació de la identitat cooperativa, el lideratge amb propòsit i un futur just, equitatiu i resilient.

Aquest esdeveniment bianual inaugurarà oficialment l'Any Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides 2025 en presència de líders mundials. Busca inspirar a les persones cooperativistes de tot el món a treballar unides per enfortir el moviment cooperatiu internacional.