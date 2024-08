La marca francesa Duralex es converteix en una cooperativa

L’empresa francesa Duralex, coneguda per fabricar vidre temperat, vaixelles i estris de cuina, s’ha convertit en una Societat Cooperativa Obrera de Producció. Fa 20 anys que Duralex està afectada per turbulències financeres, i l’abril d’aquest any ha entrat en suspensió de pagaments. Per això, els treballadors han presentat una petició a un tribunal de comerç d’Orleans per quedar-se amb l’empresa formant una cooperativa. El jutge ha considerat el projecte “seriós” i “coherent”, i la resolució favorable ha permès salvar 226 llocs de treball.

La iniciativa ha comptat amb el suport de l’associació ecologista Robin des Bois, amb el 60% del personal i també amb l'acord de la direcció de la comercial. Segons fonts sindicals, 150 empleats ja han posat 500 euros per cap per a la cooperativa. A més, càrrecs públics locals d’Orleans -on està ubicada l’empresa- han assegurat que els hi donaran suport amb avals bancaris. I la mateixa ciutat francesa s’ha ofert a comprar els terrenys de la fàbrica.



El ministre d’indústria i d’energia francès, Roland Lescure, ha explicat a l’Agència Francesa de Notícies (AFP) que: “Gràcies a la gran determinació dels treballadors ha estat possible adquirir Duralex, i l’estat ha respost favorablement a la seva sol·licitud de suport financer”. I ha afegit que aquesta iniciativa ha de “sostenir l’activitat de Duralex i mantenir tots els llocs de treball”.