El Baròmetre Cooperatiu destaca que les cooperatives catalanes facturen un 18,5% més i incrementen l’ocupació

El Baròmetre Cooperatiu és l’eina d’autodiagnosi de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per conèixer l’estat de les cooperatives i acompanyar-les de forma més real. Les dades de l’estudi destaquen que l’any 2023, les cooperatives catalanes van facturar un 18,5% més i van generar més llocs de treball, respecte del 2022, creant així “una realitat consolidada i en expansió”.

L’informe mostra que el 75% de les entitats van augmentar la seva facturació el 2023, i quasi tres quartes parts dels ingressos van venir de la venda de béns i serveis. Més de la meitat de les cooperatives no tenen deute bancari, però les que si comuniquen que l’import va ascendir en un 35,4%.

També, recalca l’increment en el nombre de persones treballadores, fins a 10, que contrasta amb el decreixement de 2020 i 2021. El 2023, la meitat de les cooperatives van augmentar la plantilla. Tot i l’increment de contractes indefinits, les dones, que són la major part de la mà d’obra i que representen més del 57% de persones sòcies, van tenir més contractes temporals que els homes.

Pel que fa al sistema d’organització de les cooperatives, el baròmetre subratlla que el “49,15% tenen millores en els permisos de conciliació de les sòcies i treballadores” i que també “un 41,81% té un pla d’igualtat vigent”.

Segons l’informe, les cooperatives expressen “preocupació” per la dependència de fonts públiques de finançament, ja que el “22,49% dels ingressos provenen de subvencions”, majoritàriament de la Generalitat i l’Administració local.

D’altra banda, les entitats mostren optimisme amb relació al tancament d’aquest any, ja que el 56,5% de les que han respost el baròmetre creuen el 2024 serà millor que el 2023, i el 32,2% considera que serà igual. A més, l'estudi confirma que el cooperativisme té una clara responsabilitat i incidència social per avançar cap a un sistema econòmic global més just i democràtic.

Les dades del 2023 conclouen que hi ha “un perfil majoritari de cooperatives petites, fins a 10 persones sòcies, amb una xifra de negoci inferior o igual a 450.000 euros”. També, ressalta el paper de les dones en el cooperativisme català perquè són majoria en el nombre de persones treballadores i s’està produint un augment de “la seva presència en els òrgans de decisió”.