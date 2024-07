‘El pòdcast de Jornal.cat’: Espai crispetes, amb Bernat Colomé d’Arqbag

El segon capítol del Pòdcast de Jornal.cat, publicat tant a Spotify com a Youtube, compta amb una conversa sobre arquitectura social, habitatge cooperatiu i sostenibilitat amb Bernat Colomé, soci de la cooperativa d’arquitectura Arqbag.

També es reivindica la trajectòria d’una cooperativista històrica i s’explica l’actualitat de l’economia social i solidària del darrer mes. A més, hi trobem una nova edició del concurs sobre el preu just, que aquest cop compta amb un producte tan senzill com una llibreta.

A l’entrevista, Bernat Colomé explica que des de la cooperativa Arqbag fan una arquitectura social, amb la qual responen a les necessitats de les persones: “pensat en persones reals que hi van a viure, no com a objectes”. També exposa els reptes de l’habitatge cooperatiu i la bioconstrucció. Perquè sigui més cara l’arquitectura especulativa convencional, caldria “que surti més car construir fent impacte”, afirma.

Aquest és el tercer capítol d’una temporada de deu episodis, conduïts per la directora del mitjà, Aina Serra. El pòdcast vol reflexionar sobre les aportacions i els reptes de l’economia social i solidària en diferents àmbits de la societat.

Podreu trobar el capítol a Spotify i YouTube.