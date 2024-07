La Confederació de Cooperatives de Catalunya premia Som Tribu, Osona Energia i Abarka

En el marc de la celebració del Congrés del Cooperativisme per commemorar els 125 anys de trajectòria del moviment cooperatiu català, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha premiat tres cooperatives referents del territori per l'aportació al món de l'economia social i solidària. Els projectes guanyadors són Som tribu pel seu compromís amb el territori, Osona Energia pel seu compromís amb la intercooperació i Abarka pel seu compromís amb les persones.

Som tribu és una cooperativa integral d’habitatge en cessió d’ús i de consum de l’Alt Empordà que impulsa un model diferent de llar: viure en un projecte d’habitatge compartit, on cadascú té una casa per viure, però es divideixen els espais comunitaris. La cooperativa dona la mateixa importància als espais privats (habitatge complet) que als espais comuns. També, estan enfocats a crear i dinamitzar una comunitat energètica local conjuntament amb els veïns i l’Ajuntament. Som tribu són sòcies de Coophalal, la primera cooperativa de serveis financers islàmics dels Països catalans, que ofereix préstecs sense cap tipus d'interès i basats en l'estalvi.



Osona Energia és una cooperativa que genera eines i serveis per millorar el procés de transició energètica, ubicada a Vic. La institució vol afavorir l'empoderament ciutadà per a participar en la transformació social, econòmica i ecològica. La confederació de cooperatives de Catalunya, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que el projecte ha estat premiat pel seu “compromís amb la intercooperació i, com a cooperativa de segon grau donant serveis a altres cooperatives i fent xarxa per transformar el model energètic”.

Abarka és una cooperativa gastronòmica que neix de la necessitat d'autoorganització de persones migrades i racialitzades a Barcelona. El soci-fundador, Malamine Soly, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que la seva missió és “projectar una imatge positiva del continent africà a través de la gastronomia per trencar amb els estereotips que es tenen de les persones africanes”. Afegeix que a través de la cuina es poden “explicar històries dels orígens dels pobles africans i mostrar la diversitat que existeix”.

Des de l'inici de la cooperativa, s’ha posat al centre les necessitats de les persones migrades per contribuir a crear oportunitats laborals: "Abarka ha regularitzat el 30% de la plantilla que es trobava en situació administrativa irregular". Per això, Soly explica que volen "construir una estructura sòlida amb possibilitats de créixer i ser sostenibles per continuar donant resposta a les problemàtiques de la comunitat migrada".

En aquest sentit, el soci fundador ha apuntat que "hi ha noves iniciatives que ens tenen com a referents. Hem d'estar units perquè tenim molt a aportar, i col·locar la gastronomia africana al mateix lloc que la resta". "Rebre aquest premi de la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha estat molt emocionant i gratificant, perquè reconeix la nostra lluita i sacrifici i ens dona més força per continuar lluitant", ha conclòs Soly.