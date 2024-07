L’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet lliura els premis Rosita 2024

La col·lectiva, l'Ateneu Cooperaatiu de l'Hospitalet de Llobregat, ha entregat els premis Rosita 2024 a quatre iniciatives del territori per constituir una cooperativa dins de l'Economia Social i Solidària a l'Hospitalet. El nom 'Rosita' fa referència a cada veïna anònima de la ciutat, que des de la invisibilitat, s'ha dedicat tota la vida a tenir cura dels altres: netejant cases, cuidant fills o acompanyant en la vellesa.

Els projectes guanyadors d'aquesta tercera edició són: La Granja del Tillo, La Fertilitat, Les Juntes i El Peix daurat. La Granja del Tillo és una cooperativa familiar que vol implementar una granja de gallines d’ous ecològics. La Fertilitat és una cooperativa de serveis formada a partir de la intercooperació entre sis pagesos ecològics del Parc Agrari del Baix Llobregat per tal de dignificar la pagesia i fer arribar aliments ecològics a la població. Les Juntes és una cooperativa d’habitatge de gestió comunitària, que des de fa més d’una dècada impulsa i facilita l’accés assequible a l’habitatge al barri de La Florida.



El reconeixement compta amb un suport econòmic de 3.000 euros com a capital social inicial de la nova cooperativa i un assessorament tècnic personalitzat. Totes les iniciatives premiades promouen valors com l'arrelament del territori i l'economia de proximitat local, l'enfortiment de l'ESS a través de la intercooperació, prioritzar les necessitats de les persones, la reducció de l'impacte ambiental i la sostenibilitat.



La Col·lectiva



És l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet que impulsa i fomenta, des d’una perspectiva comunitària, l’economia social i solidària a la ciutat, com a mecanisme per revertir situacions de desigualtat socioeconòmica i generar ocupació sostenible i de qualitat. La Col·lectiva promou i acompanya la creació d’empreses cooperatives i la generació d’iniciatives d’ESS, arrelades i compromeses amb el municipi, que enforteixin el teixit econòmic local i donin eines per a l’organització de les col·lectivitats.