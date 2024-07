El primer aniversari d’ESSpurna demostra un interès creixent en les cooperatives d’alumnes

El programa ESSpurna celebra un any des de la seva creació, amb voluntat de continuar creixent en una pròxima edició. El primer aniversari ha assolit els objectius esperats amb escreix, havent pogut acompanyar i assessorar 121 cooperatives d’alumnes de 54 centres educatius diferents. N’hem parlat amb els seus promotors.

El programa s’ha desenvolupat entre el juny de 2023 i el maig del 2024, i s’ha assolit l’objectiu inicial i els indicador estipulats. S’han rebut més de 150 inscripcions i, finalment, s’ha acompanyat i assessorat a 121 cooperatives d’alumnes repartides en 54 centres educatius d’arreu del territori català, assolint així el resultat previst. En total s’ha atès, format i assessorat 2.705 alumnes i 169 docents.

S’ha dirigit principalment als centres educatius que imparteixen estudis de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, fent-se extensible a estudis professionalitzadors (PFI, PPT, TPVA, escoles agràries,…), de tot Catalunya. Les accions s’han realitzat en centres tant de titularitat pública com privada i concertada. Entre aquests darrers, destaquen les escoles cooperatives associades a EscolesCoop, amb qui es va signar un conveni de col·laboració que els ha permès participar en les activitats organitzades per AlumnesCoop incentivant-ne l’afiliació de les cooperatives d’alumnes acompanyades des de l’ESSpurna.

Des de la coordinació d’ESSpurna, han explicat en declaracions a Jornal.cat que “tot i que en un primer any és complex obrir camí, estem satisfetes d’haver atès demandes en poblacions i en centres educatius que han instaurat una cooperativa d’alumnes per primera vegada i que, probablement, s’ha plantant una llavor per a futures iniciatives i sumar-se a properes edicions del programa”.

A més, han destacat que han “assolit els objectius amb escreix”, que estan “gratament satisfetes de la rebuda i la resposta des dels centres educatius” i que valoren “molt positivament aquesta edició”. De fet, ja estan impulsant la segona edició, de la qual obriran inscripcions properament a la seva pàgina web.

Programa de l’ESSpurna – Cooperatives d’alumnes

El programa de l’ESSpurna - Cooperatives d’alumnes, impulsat i subvencionat per la Direcció General d’Economia Social del Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya, està destinat a sensibilitzar, divulgar i proporcionar als centres educatius, tant a l’alumnat com al professorat, el model d’emprenedoria cooperativa.

El projecte potencia i impulsa els valors del cooperativisme i l’economia social i solidària (ESS) per acostar-los a l’aula, mitjançant la simulació d’una cooperativa en la qual la participació i implicació de l’alumnat és clau, ja que les decisions són preses per elles, que alhora en són les responsables de la gestió social i dels resultats de la seva activitat, sempre amb el suport del professorat, i convidant-les a reflexionar, implementar i consolidar les iniciatives sorgides dins les comunitats educatives.

S’ha desplegat des de la intercooperació de cinc empreses cooperatives d’iniciativa social, especialitzades en els serveis socioeducatius i amb expertesa en acompanyament educatiu, amb presència als diferents territoris on es desenvoluparan les cooperatives d’alumnes: Doble Via SCCL, Lleure Quàlia SCCL, Escola Lliure el Sol SCCL, Combinats SCCL i MésEducació SCCL.

Ha consistit en la programació, realització i avaluació de diverses sessions formatives i d’orientació, destinades a professorat i alumnat i que han estat conduïdes per persones expertes en cooperativisme educatiu: complementades amb la facilitació de materials curriculars i didàctics actualitzats i innovadors, l’ajuda econòmica i el suport logístic als centres educatius per l’enxarxament territorial amb agents propers i les entitats de l’entorn.