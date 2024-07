Comencen les preparacions per l’Any Internacional de les Cooperatives

Dotze anys després, les Nacions Unides han tornat a declarar l’Any Internacional de les Cooperatives per tal de contribuir al foment del cooperativisme. En un acte organitzat al Fòrum Polític d'Alt Nivell de l'ONU pel Comitè per a la Promoció i Avançament de les Cooperatives, en col·laboració amb la Missió Permanent de Mongòlia a les Nacions Unides, ha començat el llançament de les múltiples accions que es duran a terme durant el 2025.

L’esdeveniment, que ha tingut lloc a Nova York, ha consistit en un primer acte per tal d’informar els ambaixadors i els alts funcionaris que assisteixen al Fòrum sobre l'Any Internacional sobre les accions que els estats membres poden promoure per donar suport a les cooperatives i assegurar l'èxit de l'Any.

Al llarg d’un matí, s’ha comptat amb la participació de diversos representants de cooperatives de tot el món, així com de diplomàtics i funcionaris de l'ONU. La sessió, moderada per un responsable de la Unitat Cooperativa de l'OIT, s’ha iniciat amb discursos d'obertura per part de directors de l'UNDESA i el president de l'ICA, seguits de representants permanents de Mongòlia i Kenya. També s’han presentat els plans per al 2025, incloent una sèrie d'activitats i conferències planificades en l'àmbit mundial. Representants de diferents regions han compartit els seus plans per commemorar l'Any, i finalment s’ha conclòs amb una discussió entre diversos representants permanents i representants de cooperatives.

Ariel Guarco, president de l’Aliança Cooperativa Internacional, ha celebrat l’organització de la jornada, i ha subratllat que “les cooperatives són eines autònomes de cada comunitat” i que “agermanades en l'àmbit global mostren dia a dia l’impacte de l’ajuda mútua i la solidaritat”. A més, ha destacat que són “el vehicle més directe cap al desenvolupament sostenible”.

El pròxim gran esdeveniment serà la Conferència Global Cooperativa de l'Aliança Cooperativa Internacional, que per primer cop a la història tindrà lloc a Nova Delhi, a l’Índia. Es preveu que aquest esdeveniment llanci oficialment l'Any Internacional de les Cooperatives 2025 de les Nacions Unides amb presència de líders globals, acadèmics i cooperativistes.

Any Internacional de les Cooperatives

La declaració de l’Any Internacional de les Cooperatives neix arran de l’informe del Secretari General de l'ONU de 2023 sobre les Cooperatives en el Desenvolupament Social, en què va reconèixer que les cooperatives tenen un historial de promoció del desenvolupament econòmic i social de totes les persones, inclosos els col·lectius que es troben als marges.

Després de la publicació d’aquest document, el novembre de 2023, l'Assemblea General de l'ONU va adoptar la resolució A/RES/78/175 sobre les cooperatives en el desenvolupament social, proclamant el 2025 com l'Any Internacional de les Cooperatives. Aquesta resolució encoratja tots els estats membres, les Nacions Unides i altres actors rellevants a aprofitar l'Any per promoure les cooperatives i destacar les seves contribucions als Objectius de Desenvolupament Sostenible i al desenvolupament social i econòmic.