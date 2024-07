Creix l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears

La Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) ha presentat la memòria del 2023 de les cinc empreses d’inserció que representen. Les dades posen de manifest el creixement de la seva activitat, tant en volum d’ingressos com de creació de llocs de feina. Segons REAS Balears, la memòria demostra que “els itineraris d’inserció són una eina útil en favor de la inserció laboral de persones en situació de dificultat, contribuint a la cohesió social”.

La memòria de 2023 de les empreses d’inserció recull les dades de cinc empreses d’inserció i d’economia solidària actives associades a REAS Balears: Benfet Serveis i Manteniment, promoguda per Projecte Home Balears, Deixalles Inserció i Triatge, promoguda per Fundació Deixalles, Deixalles Serveis Ambientals, promoguda per Fundació Deixalles, Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca i Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca.

Les dades de l’activitat d’aquestes empreses indiquen que els ingressos conjunts han suposat un increment del 18% en relació amb 2022, dels quals el 85% corresponen a facturació per serveis i el 15% a subvencions.

A més, es destaca que les empreses d’inserció permeten que les perceptores de prestacions passin a ser cotitzants actives, generant un retorn econòmic en forma d’impostos i cotitzacions (Seguretat Social, IRPF, IVA i altres impostos) i d’estalvis en prestacions. Aquest retorn ha incrementat un 38% en relació amb 2022.

La memòria també demostra un increment dels llocs de treball. Concretament, s’han generat 225 llocs de treball, dels quals 168 amb contracte d’inserció, fet que suposa un increment del 34% en relació amb 2022.