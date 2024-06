Un informe de Fiare Banca Ètica destaca la capacitat de l’economia social

Fiare Banca Ètica ha presentat l'informe ‘Necessitats de finançament de l'Economia Social’, que analitza les característiques, la situació econòmica i l'accés i l'ús del finançament de les petites i mitjanes empreses que formen part de l'economia social. L’estudi, que compara el conjunt de pimes, destaca l'estabilitat, el creixement i la capacitat de les empreses de l'economia social.

Des de Fiare Banca Ètica, amb el suport del Ministeri de Treball i Economia Social del govern de l’estat espanyol, han promogut aquest projecte amb l'objectiu de generar coneixement sobre la situació del sector pel que fa al finançament, combatent així la manca d'estadístiques oficials sobre aquesta realitat econòmica.

El contingut de l'informe s'estructura al voltant de quatre apartats: característiques sobre les pimes d'economia social, les necessitats de finançament, l'accés al finançament i la posició de la banca ètica en aquest escenari financer. A més, es diferencien les pimes de l'economia social entre les de mercat (cooperatives, societats laborals) i de no mercat (fundacions i associacions).

Pel que fa al primer apartat, es destaca una mida mitjana molt superior a la PIME mitjana, tant en ingressos com en persones empleades. Un 40,4% de pimes de l'economia social es troben al tram superior de facturació davant d'un 5,6%. Quant a nombre de persones que hi treballen, s'extreu que les microempreses representen el 95% del total de pimes, mentre que a les de l’economia social representen un 49,8%.

Pel que fa a la situació econòmica, aquest informe posa de manifest que les pimes d'economia social han tingut el 2023 una millor situació econòmica, amb gairebé un terç en creixement (31,1% davant del 23,6%), i un menor percentatge en decreixement (12,0% davant 21,4%).

Durant l’any 2023, vuit de cada deu pimes de l’economia social ha tingut necessitats de finançament, comparat amb un 54,2% del conjunt. D'aquest percentatge, la majoria de pimes del sector va destinar aquest finançament al circulant (79,7%), seguit d'una important inversió en equip productiu.

D'altra banda, el 70,3% de les pimes de l’economia social amb necessitats de finançament va utilitzar finançament aliè no bancari per resoldre-les, principalment subvencions. En aquest cas, especialment les pimes de no mercat. Per contra, el comportament de les pimes de mercat en aquest àmbit és més similar al del conjunt de petites i mitjanes empreses.

El 58,9% de les pimes de mercat ha sol·licitat finançament bancari; d'aquest percentatge, un 95,8% l'ha obtinguda i acceptada, mostrant així una resposta molt positiva de la banca. Això pot ser degut, entre altres raons, a les condicions favorables de finançament per a l'economia social.

Pel que fa al recurs a la banca ètica, el 87,1% de les pimes del sector no ha arribat a interessar-se mai pels seus serveis, un 10,0% és client actualment de banca ètica i un 2,9% hi va recórrer en el passat, però no hi treballa actualment. Pel que fa als factors que determinen l'elecció d'aquest tipus de banca, en destaca l'alineament en valors i principis.