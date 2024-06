Bikelogic, El Far Cooperatiu i la Fundació Formació i Treball intercooperen pel reciclatge de roba

La Fundació Formació i Treball i les cooperatives Bikelogic i El Far Cooperatiu han engegat a Reus el projecte 'Roba Re-cycle'. Es tracta d'una prova pilot que busca fomentar el reaprofitament, el reciclatge i la reducció dels tèxtils. La iniciativa ha començat a donar els seus primers passos als col·legis, on han repartit petits contenidors de cartó que, una vegada plens, es traslladen amb una bicicleta de recàrrega fins al local 'Reus Compra Responsable'. El projecte també busca ocupar persones en risc d'exclusió social que s'encarregaran de conduir les bicis.

Apropar els contenidors de roba a la ciutadania per fomentar que aquesta no la llenci al rebuig. Aquest és un dels objectius que la Fundació Formació i Treball i les cooperatives Bikelogic i El Far Cooperatiu s'han marcat amb el projecte 'Roba Re-cycle'. "Un dels problemes que tenim és que molta gent no ens porta la roba perquè està feta malbé", ha explicat la tècnica Arantxa Roca, qui ha defensat que "el 60% de la roba que entra en un contenidor acaba a les botigues o es reutilitza", però que "hi ha un 30% que es recicla i es converteix en fibra i en fils per tornar a començar el procés".

Tot i que la iniciativa vol sensibilitzar el conjunt de la població, de moment, han començat aquest 2024 pels centres educatius de Reus. De fet, durant l'últim mes, Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) també s'ha sumat al projecte. En el seu cas, l'acció s'ha impulsat entre entitats i empreses. La voluntat dels organitzadors és que 'Roba Re-cycle' es vagi expandint a la resta de municipis catalans.

A més, i per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda, s'ha habilitat un servei porta a porta. En aquest cas, els sol·licitants han d'acumular un mínim de 20 quilos de tèxtil.

Paral·lelament, el projecte també busca crear llocs de treball per a persones en situació de risc social. De moment, a Reus ja se n'han contractat tres. D'allà, la roba es portarà a una planta de gestió tèxtil a Sabadell, considerada, segons han afirmat els organitzadors, la més gran i avançada tecnològicament del sud d'Europa.

Les tres entitats impulsores han alertat que la indústria tèxtil és de les més contaminants. Segons han detallat, la producció mundial de fibres tèxtils s'ha multiplicat per quatre en el darrer mig segle. Per contra, i tot i que la recollida de roba a través dels contenidors ha anat augmentant fins a situar-se al 10%, encara es troba "molt lluny del 25-30% que es vol assolir el 2024 i del 50% que marca la nova llei de residus". És per això que consideren que cal una sensibilització profunda entre la societat.