Les cooperatives Arrels advocats i Barabara Educació intercooperen per difondre els drets d’estrangeria

La Cooperativa Barbara Educació impulsa el projecte Oreneta per tal d’acompanyar les persones migrades en situació administrativa irregular en diferents àmbits. Dins d’aquesta iniciativa, han intercooperat amb Arrels Advocats , Catnova i Sefor Drecera per crear una ‘Guia sobre drets d’estrangeria i tràmits per a la regularització de residència’. El document vol facilitar la comprensió dels drets que emparen les persones migrades, així com els diversos supòsits i vies de regularització administrativa a l’Estat Espanyol en onze idiomes: català, castellà, anglès, francès, àrab, rus, panjabi, tagal, urdú, wòlof i xinès.



La ‘Guia sobre drets d’estrangeria i tràmits per a la regularització de residència” recull els drets i les llibertats de les persones estrangeres de la constitució espanyola i la llei d’estrangeria. El text assenyala que les persones, en situació administrativa regular o no, tenen: “dret a la igualtat, a la vida i a la integritat física, a la llibertat i a la seguretat, a conservar la documentació, a la llibertat ideològica, a la intimitat, a escollir, a la reunió i l’associació, a l’educació, a empadronar-se en el domicili habitual, al treball i sindicar-se i a l’assistència sanitària”. Afegeix que les persones amb situació administrativa regular han de poder: “obtenir una targeta d’identitat d’estranger, exercir una activitat remunerada, participar dels assumptes públics i accedir als sistemes de prestacions socials”.

L’escrit planteja diverses qüestions, com per exemple, “Què pot passar si soc una persona estrangera en situació administrativa irregular?” o “Com puc regularitzar la meva situació?, i dona resposta a aquests assumptes tenint en compte les diferents circumstàncies i singularitats de cada persona i situació.



El projecte Oreneta busca facilitar els processos en orientació i competències professionals mitjançant cursos i formacions adreçats a persones migrades. També realitza acompanyament professional i atenció psicoemocional especialitzada a dones i persones no-binàries per a desenvolupar eines de gestió emocional i d’autoconeixement.

Des de la seva implantació, més de 100 persones s’han beneficiat d’aquest acompanyament integral i es preveu que aquesta dada es dupliqui en els pròxims mesos. En aquesta línia, s’han creat diferents serveis per recolzar a les persones d’aquest col·lectiu, com ara el curs d’Auxiliar Administratiu amb català de 160 hores.