L’Escola de La fàbrica digital promou la consciència entorn els drets laborals

Els mitjans La Marea, Alternativas Económicas i Catalunya Plural obren l’Escola de La fàbrica, un espai digital de recursos formatius gratuïts sobre temes que impacten en la ciutadania en qüestió de drets, gestions pràctiques, tendències tecnològiques o polítiques del món laboral. El projecte està emmarcat en La Fàbrica Digital i té l’objectiu de facilitar eines per a comprendre l’actualitat i l’evolució del món del treball a través de diversos professionals especialistes que n’aporten la visió i possibles solucions pràctiques.

Drets laborals, situacions d’assetjament a la feina, gestions pràctiques per a persones en règim d’autònoms, noves formes d’organització al treball, competències clau per trobar feina, impacte dels robots i la intel·ligència artificial (AI) sobre l’ocupació, narratives dominants que condicionen què pensem sobre el nostre present i futur professional, entre d’altres.

L’ Escola de La Fàbrica ofereix 10 hores de formació obertes a la ciutadania per proporcionar eines per poder comprendre, gestionar i anticipar-se amb més facilitat davant situacions que l’afecten professionalment, alhora que pugui prendre més consciència sobre drets i mantenir-se actualitzada sobre una activitat tant determinant en el sí de la societat: la feina.

El recurs està destinat, especialment, a persones demandants de feina, a agents que ajuden a buscar-ne i a entitats i empreses que n’ofereixin.

????Arrenca l’ESCOLA de La fàbrica digital, un espai de transFORMACIÓ ciutadana sobre el món del treball



Impulsat per @lamarea_com, @RevistaAlterEco i @CatalunyaPlural



Forma't sobre els teus #drets laborals

La fàbrica digital

La fàbrica digital és un projecte periodístic intercooperatiu que neix el 25 de maig de 2022 i genera un espai on informar-se, compartir, reflexionar, consultar i participar en els grans debats entorn del treball. En el marc d’aquesta iniciativa, neix l’Escola de La fàbrica, a través de la qual diversos professionals d’àmbits relacionats amb el món laboral ofereixen solucions pràctiques per estar al dia en un sector que es troba en continua evolució i per enriquir la consciència individual i col·lectiva en matèria de drets laborals.