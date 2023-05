Més de 100 dones es planten a La Bonne per exigir un conveni de cessió de l’espai que eviti el seu tancament

Més d’un centenar de dones han passat la nit al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, conegut com La Bonne, per a reclamar a la Diputació de Barcelona (DIBA) que signi un conveni de cessió de l’espai sense dependre d’una Declaració d’Utilitat Pública (DUP). La falta de temps per a poder gestionar aquest tràmit burocràtic amb l’administració general de Madrid, posa en risc la continuïtat de l’activitat del Centre Cultural La Bonne, que acull una comunitat de dones i projectes culturals que promouen l’intercanvi, la reflexió, la mirada crítica i la lluita feminista.

“Després de 20 anys com a centre de creació feminista i de cultura de dones, La Bonne podria desaparèixer de Barcelona”. Així engeguen un fil a Twitter des de l’espai cultural per a denunciar la imposició d’un nou tràmit burocràtic de la Diputació, la DUP, que podria obligar-les a tancar. Es tracta d’un document que certifica, principalment, que l’activitat de l’entitat té un caràcter d’interès general i és oberta a tota la ciutadania; que les persones membres dels òrgans de representació no reben retribucions de fons públics; que disposa de mitjans materials i humans per a desenvolupar la seva activitat i que fa més de dos anys que compleix aquests requisits. A banda, ha de complir amb obligacions de transparència.

Mentre la DIBA els dóna un marge d’un any per presenta-la, des de Madrid els demanen un canvi d’estatuts per a poder-la obtenir, però que no serà vàlid fins d’aquí dos anys. Davant d’aquesta impossibilitat, La Bonne ha presentat oficialment 35 cartes d’entitats i representants de la Generalitat de Catalunya que declaren La Bonne com a entitat d’interès públic (DIP). A banda, ha organitzat una tancada que ha aglutinat més de 100 dones per a protestar davant aquesta demanda i reclamar un “conveni digne” de cessió de l’espai.

La Bonne ha presentat oficialment 35 cartes d’entitats i representants de la Generalitat de Catalunya que declaren La Bonne com a entitat d’interès públic. Font: La Bonne.

Amb el suport de l’Associació Dones Juristes, La Bonne ha presentat un informe jurídic on declara i argumenta que legalment no és un tràmit obligatori, sinó que temen que sigui una imposició de la Diputació de Barcelona per a poder privatitzar-ne l’ús i treure’n rendibilitat. Segons l’ACN, fonts de la DIBA asseguren que mai s’ha posat en dubte la continuïtat del centre, però que no es pot tirar endavant el conveni sense aquesta declaració.

Els entrebancs amb la Diputació s’inicien el 2012, al finalitzar el conveni de cessió de l’espai per 10 anys. En aquell moment, se’ls van retirar el 100% dels ajuts econòmics amb els que es pagaven els salaris de diverses treballadores, que van haver d’acomiadar.

A partir d’aquí, va començar un estira i arronsa de negociacions per a prorrogar el conveni que les ha dut fins on són a dia d’avui. Tenen temps fins el 2024 o La Bonne pot desaparèixer, si se celebra un concurs i alguna altra entitat guanya la convocatòria.

Des dels seus orígens, amb l’Institut de Cultura popular fundat per la mateixa Bonnemaison i la primera Biblioteca Popular de la Dona d’Europa, a principis del segle XX, va esdevenir un referent per a la lluita feminista. Va superar una temptativa d’apropiació falangista durant la Guerra Civil Espanyola; va recuperar el seu caràcter després d’un període on va acollir l’Institut del Teatre als anys 90 i es va constituir com a espai cultural; i va remuntar davant una forta crisi econòmica acompanyada de fortes retallades al 2003.