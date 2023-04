Abarka Coop fomenta la diversitat cultural a través de la gastronomia

Abarka és una cooperativa, fundada el 2019, que pretén lluitar contra les discriminacions que pateixen les persones migrades en l’àmbit social i laboral. Ho fan a través de la gastronomia, oferint serveis de càtering i restaurant per donar oportunitats de feina i posar en valor les diverses cultures africanes.

El projecte es va iniciar el febrer de 2019 de la mà de Khady Drame i Malamine Soly, després d’identificar que “no hi havia cap càtering de menjar africà a Barcelona”, com ha afirmat Soly, en declaracions a Jornal.cat. Els dos impulsors van veure aquesta manca d’oferta en el sector com una oportunitat per finançar l’associació Dunia Kato, fundada per ells mateixos el 2018, que busca potenciar i dur a terme projectes de cooperació promoguts per persones migrades.

Un dels altres grans objectius de la cooperativa és transmetre una imatge positiva del continent africà, ja que, com ha afirmat Malamine Soly, “es mostra una falsa imatge d’Àfrica on tot és pobresa i tristesa”. El cofundador també ha comentat que hi ha un munt de productes africans de gran qualitat que no es consumeixen fora del continent per desconeixement, com el suc de baobab, però que són grans alternatives d’altres productes més coneguts.

L’oferta gastronòmica d’Abarka inclou diferents plats d’origen africà sense identificar-ho en cap país en concret, ja que asseguren des de la cooperativa que “l’origen dels plats africans no neix de les fronteres traçades al repartiment colonial, sinó dels pobles que hi viuen i que van més enllà dels límits territorials”.

El maafe és un guisat tradicional present a diferents països africans. És propi del poble mandinka, que no està limitat per les fronteres colonials | Abarka Coop

Abarka fomenta la intercooperació en el sector del repartiment, on col·laboren amb cooperatives com Mensakas o Les Mercedes i rebutgen col·laborar amb les grans empreses del sector, que trenquen totalment amb els valors que defensen. Això, però, “va ser una decisió molt dura, ja que durant la pandèmia va ser molt difícil tirar endavant i col·laborar amb les grans empreses hagués estat el camí fàcil”, ha afirmat Soly.

Respecte al futur de la cooperativa, Malamine Soly ha destacat com a objectius a llarg termini ser una solució per a totes les persones de la comunitat i estar presents en el màxim nombre d’espais gastronòmics importants però, sobretot “posar la gastronomia africana a l’alçada d’altres gastronomies més conegudes”.