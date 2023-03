Neix l'Aplec Cooperatiu, la xarxa d'entitats de l'Economia Social i Cooperativa de la ciutat de Lleida

Diferents entitats i cooperatives de Lleida s'han agrupat per crear l'Aplec Cooperatiu, un projecte d'intercooperació que té per objectiu enfortir l’enxarxament i impulsar el cooperativisme a la ciutat en sectors clau com la cultura, la producció i el consum agroecològic, la masoveria urbana i la tecnologia.

“Presentar-nos al projecte singulars amb la resta d'entitats ens ha donat l'opció de poder sumar un nou treballador, que ens ajuda a seguir realitzant projectes de rehabilitació d'habitatges que millorin l'accés a un habitatge digne per persones en risc d'exclusió”, ha expressat Èric Morros, membre de la cooperativa Obrint Portes. Laia Pulido de la cooperativa Mangrana Cultura Contemporània afirma que “avui dia és essencial treballar sota uns valors que prioritzin temes tan bàsics com el feminisme, el model econòmic o l'ecologia”.

El projecte té la voluntat de donar visibilitat a les experiències existents de l'economia social i solidària, difondre el model cooperatiu i sensibilitzar, crear nova activitat econòmica al sector, generar nous llocs de treball per a col·lectius vulnerables, consolidar els projectes socioeconòmics que en formen part i crear una nova cooperativa del sector tecnològic.

L'Aplec Cooperatiu es va presentar oficialment dissabte 11 de març a la seu de la cooperativa Obrint Portes dins del marc de la primera JornadESS i va comptar amb la presència de representants de les cooperatives i administracions que donen suport al projecte.

Impulsat per Stagelab SCCL, la Companyia de Comediants la Baldufa SCCL, La Fundació Orfeó Lleidatà, Mangrana Cultura Contemporània SCCL, La Maleta Creativa SCCL, Obrint Portes SCCL, Habitatges Cooperatius la Closca SCCL, Associació Esportiva la Cristaleria, Responent Facto, cooperativa REM, Growords Serveis Lingüístics i Revalorem, la iniciativa ha estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria per a Projectes Singulars de promoció de l'economia social, que durant cinc anys ha donat suport a 358 projectes i ha comptat amb la participació de més de 1.000 entitats col·laboradores.