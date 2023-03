Les cooperatives d'habitatge Empriu i Sotrac exigeixen el desbloqueig dels solars a l'entorn de Can Batlló de Barcelona

Les cooperatives d'habitatge Empriu i Sotrac exigeixen el desbloqueig dels solars als entorns del recinte de Can Batlló. Els tràmits administratius resten encallats des de fa anys i les cooperatives acusen l'Ajuntament de Barcelona de tenir bloquejats 126 habitatges protegits a la Bordeta.

Sotrac i Empriu són dues cooperatives d'habitatge en cessió d'ús en procés de construcció del barri de La Bordeta que es van crear el 2017 i el 2020, respectivament. Des d'aleshores, malgrat tenir adjudicats dos solars de titularitat pública al recinte de Can Batlló, encara no s'ha pogut començar a construir.

Els pojectes estan aturats a causa de la no resolució d'un tràmit entre el Registre de la Propietat número 14 i l'Ajuntament de Barcelona. Aquest encallament en els tràmits administratius afecta 126 habitatges en total, dels 470 que s'havien previst en tot l'àmbit. La suma de la inversió econòmica d'ambdues cooperatives fins ara és de 700.000 euros, uns diners que ara mateix temen que puguin perdre davant la possibilitat que els projectes no tirin endavant.

El consistori barceloní coincideix amb el fet que “el problema amb els solars té l’origen en la reparcel·lació de tot l’àmbit de Can Batlló, i la necessitat d’inscriure al Registre les finques en qüestió en nom de l’Ajuntament”. Afirmen que la documentació per poder realitzar aquest tràmit està presentada i confien que pròximament es puguin inscriure les finques al Registre correctament. “A més, s’han accelerat els tràmits de concessió de llicència d’obres per poder iniciar els treballs el més aviat possible i s’ha acordat que qualsevol eventual afectació que sorgeixi sigui assumida per l’Ajuntament” han afegit.

La cooperativa Sotrac va guanyar al juliol de 2020 un concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona pel qual li corresponia el dret de superfície d'un solar al carrer Constitució 43, que li permetia la construcció de 38 habitatges. La previsió era que la cessió es formalitzés el novembre del mateix any, però per ara, el solar segueix sense cessió.

Per altra banda, la cooperativa Empriu, adjudicatària del solar municipal del carrer Mossèn Amadeu Oller 19 a través del conveni ESAL, va permetre la construcció de 40 habitatges amb unes condicions de protecció addicionals, dirigida a persones i famílies de rendes baixes.

Les dues cooperatives reclamen la resolució del tràmit registral i la inscripció de les diverses finques al Registre de la Propietat, la signatura del dret de superfície dels solars municipals a favor de les cooperatives i demanen el suport i l’acompanyament de l'ajuntament i de totes les administracions públiques per impulsar i consolidar l'habitatge cooperatiu.