Coopmaresme analitza i posa el focus en la transició ecosocial i ecofeminista a la comarca en el període 2022-2024

En el marc actual d’emergència climàtica, crisi econòmica i financera, social, política i de cures, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, Coopmaresme, posa el focus en la transició ecosocial i ecofeminista en el període 2022-2024, per tal d’identificar les necessitats del territori, les palanques de canvi i els reptes futur de la comarca.

Una diagnosi, portada a terme per la cooperativa especialitzada en consultoria i formacions d’igualtat i feminismes Esberla, ha analitzat la situació de les cures, la sobirania energètica i la xarxa econòmica i cooperativa de la zona durant l’any passat.

Concretament, l’anàlisi conclou que la capacitat de l’economia social i solidària de la comarca per donar resposta als reptes del dret col·lectiu a les cures en clau públicocomunitària és actualment baixa. Amb tot això, és necessari enxarxar les entitats existents a l’òrbita de l’ESS, acompanyar-les en la incorporació dels valors i pràctiques, i oferir assessorament per a la consolidació i creixement, perquè puguin aspirar a concursar pels serveis de cures municipals i coliderar projectes públicocomunitaris.

Pel que fa a la sobirania energètica, la diagnosi posa de manifest que al Maresme només el 5% del sistema enèrgic es basa en energia renovable. Per això, des de l’Ateneu Cooperatiu es marquen el repte de “polititzar l’energia”, impulsant les comunitats energètiques locals, incentivant un debat públic d’àmbit local per reflexionar sobre els usos de l’energia i reduint i redistribuint el consum. A més a més, a través d’una política pública forta, poder generar energia renovable, remunicipalitzar serveis i incentivar les polítiques d’ajudes a la rehabilitació.

En el cas de les economies comunitàries i xarxes de suport, l’estudi identifica la manca d’un paraigua aglutinador de totes les entitats per tal de generar dinàmiques d’intercooperació i enxarxament. Com a repte, Coopmaresme es fixa el foment del diàleg, el reconeixement mutu, així com garantir la sostenibilitat dels projectes i esdevenir espais inclusius. A banda, fomentar el paper actiu de l’ESS per tal que les administracions apostin per models de gestió públics, cooperatius i comunitaris.

Tallers sobre els escenaris de futur

En el marc de la presentació de la diagnosi, es van fer tallers sobre els escenaris de futur i sobre quins són els objectius pels propers anys 2023 i 2024. En aquest sentit, es va fer palesa la necessitat d’aprofundir en les diferències territorials de la comarca, calen agents d’interlocució que coneguin o siguin de l’Alt Maresme, encara que no formin part de l’ESS; cal fomentar el diàleg amb l’administració local; cal que es duguin a terme espais de reflexió sectorial per compartir i afinar els resultats de cada àmbit de la diagnosi; i cal mantenir el nombre alt d’entitats dins del sector.