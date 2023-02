La Mola, el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Terrassa

La Mola és un edifici propietat de la cooperativa Sostre Cívic que va ser adquirit l’any 2015. Aquest any, després d’un procés de rehabilitació, es posarà en marxa en règim de cessió d’ús, un model alternatiu a la compra i el lloguer. Les inscripcions per a les persones interessades a viure-hi estan obertes fins avui, 28 de febrer, i s’espera que puguin entrar-hi entre els mesos de març i abril.

L’edifici es troba ubicat al barri de Ca n’Anglada i consta de vuit habitatges d’una i dues habitacions d’entre 30 i 57 metres quadrats. Els pisos són en règim de cessió d’ús, un model en què la tinença de l’immoble pertany a la cooperativa i les persones sòcies participen i gaudeixen d’un dret d’ús indefinit, transmissible i a un preu estable. “Un dels preceptes que promulguem amb aquest model és que s’ofereix un habitatge digne i assequible des d’una gestió col·lectiva de vocació pública i no especulativa”, ha manifestat Mandi Domingo, coordinadora del projecte a la cooperativa Sostre Cívic. Afirma que es tracta d’un model “viable” i que un dels principals avantatges és que “el preu mensual es mantindrà estable durant cada any que la família hi visqui, ja que les quotes només van dirigides a fer front al crèdit hipotecari demanat per Sostre Cívic, i pel manteniment de l’edifici”. A més, destaquen, que es tracta d’uns habitatges amb alta eficiència energètica.

El fet que les famílies que visquin als habitatges s’hi puguin estar tant de temps com desitgin, ofereix flexibilitat i també busca la implicació veïnal, ha afirmat Domingo.

Dels vuit habitatges, dos estaran gestionats per la Mesa d’Emergència de la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa i seran assignats als perfils que tramita el departament de Serveis Socials.

Sostre Cívic compta amb més de 1.100 persones associades arreu del territori, i promou el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. És l'entitat pionera i de referència en aquest model de tinença. Actualment, gestiona un total de 26 projectes, 9 d'ells ja en convivència amb més de 120 habitatges. Recentment, ha estat reconeguda amb un premi plata als Premis World Habitat de l'ONU, els premis líders en habitatge a escala internacional.