L’Ateneu Popular autogestionat del Poblenou de Barcelona estrena una impremta col·lectiva

L’espai veïnal autogestionat Flor de Maig, ubicat al barri del Poblenou de Barcelona, activa una impremta d’ús comú perquè les organitzacions del barri i de la ciutat puguin crear cartells, fullets, documentació i altres materials de difusió d’idees. El projecte ha engegat l’activitat a la seu de l’Ateneu aquest mes de febrer.

“Els mitjans gràfics i el paper són eines cabdals per l’organització de les treballadores del barri”, assenyalen des de l’Ateneu. Es pretén que la impremta faciliti l’elaboració dels materials necessaris per l’activitat de les entitats, tot reduint-ne els costos. L’èxit de la iniciativa passa perquè les persones prioritzin l’ús comunitari d’eines davant la compra de serveis als negocis privats. “A Flor de Maig, fem un pas endavant per possibilitar recursos a les que volem transformar el món”, afirmen.

La impremta col·lectiva permet a tothom qui ho necessiti imprimir cartelleria i documentació, però també es contemplen altres formats com fanzins i llibrets. En aquest sentit, assenyalen que la impremta és un recurs útil per a la difusió de les conviccions i objectius socials de les persones que formen el barri. Manifesten que “històricament, les organitzacions obreres i els ateneus, quan han tingut major incidència i desplegament, s’han servit de tots els mitjans disponibles per transmetre la seva visió del món”. En aquest sentit, fan èmfasi en alguns exemples com la publicació ‘Solidaridad Obrera’ de la CNT o els fullets de la resistència antifranquista per estendre consignes sindicals i en contra del règim. “Està clar que hegemonitzar les idees és un procés lent i que només a través de l’enfortiment de les organitzacions ho aconseguirem”, destaquen.

Ens plantem, La Filadora, Arran Poblenou, la Coral de dones Flor de Maig, el Diari Cooperatiu La Rambla, Els Fumats, Estèvia, La Unió, Greenpeace, AfroYin i Lab Impro Musical Lliure són alguns dels col·lectius que, des de l’Ateneu Popular, han posat en marxa el projecte.