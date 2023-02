Constituïda la comunitat energètica del Prat de Llobregat

Aquest mes de febrer s’ha creat oficialment Energia del Prat, la comunitat ciutadana d’energia del Prat de Llobregat que neix amb la voluntat de ser una de les més grans i importants de l’Estat.

La comunitat treballarà per començar a oferir serveis energètics que tenen com a objectiu democratitzar l’accés als subministraments bàsics de les llars i empreses del Prat i que s’aniran desplegant progressivament.

L’oferta de serveis de la comunitat consistirà, en el futur, a rebre energia fotovoltaica produïda, de moment, a les teulades d’edificis municipals gràcies a l’autoconsum compartit. A més a més, també es podrà instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes disponibles o la promoció de canvis de calderes de gas per equips d’aerotèrmia, una tecnologia més sostenible.

Energia del Prat, liderada per l’ajuntament de la ciutat de la mà d’entitats, pimes i veïns, s’ha constituït amb un capital de 300.000 euros, 120.000 apostats directament pel teixit econòmic i social del municipi i la resta pel consistori. L’entitat concursarà a la línia d’ajuts convocada per IDAE ‘CE Implementa’, que facilita l’accés a ajudes per a la instal·lació de fonts d’energia renovables, desplegament de programes de gestió de la demanda d’energia així com estratègies concretes d’estalvi i eficiència energètica per a llars, comerços i empreses.