El pol cooperatiu de Tarragona consolida l'economia social i solidària com a model possible a la ciutat

El pol cooperatiu La Teulada de Tarragona, format per una vintena d’entitats del municipi, referma l’aposta per consolidar el cooperativisme com a model viable a la ciutat. A través d’activitats de sensibilització i suport mutu, treballen per enxarxar les persones i entitats alineades amb els valors de l’economia social i solidària, amb el repte de generar un espai comú en una nova seu social aquest 2023.

En aquest sentit, Glòria Balada, membre de la cooperativa de comunicació El Far Cooperatiu; i Elena Piñol, membre de l’associació educativa Cuentropia, assenyalen que des de la Teulada “tenim una voluntat molt clara de mancomunar recursos, serveis i fer xarxa. Més enllà d’oferir suport amb els tràmits burocràtics i de gestió, volem ser un punt de trobada per compartir inquietuds, neguits i motivacions al voltant de la pràctica del cooperativisme”.

Les entitats van començar el projecte el 2021 i ara han rebut una subvenció del programa Empenta de la Federació de Cooperatives de Treball per al foment del cooperativisme, la qual cosa els permetrà millorar la percepció pública envers el cooperativisme, incrementar la capacitat aglutinadora i garantir així un millor accés a finançament públic. En aquesta línia, Balada assegura que “batallem perquè l’administració pública, que al final està utilitzant diners de la ciutadania, tingui en compte que els valors de l’economia social i solidària s’haurien de considerar imprescindibles en les fórmules de contractació”.

Actua SCCL, Associació Ariadna, Associació Quilòmetre Zero, Ateneu CoopCamp, Circulars, Dignidart SCCL, El Far Cooperatiu SCCL, Entra SCCL, Federació Catalana de Voluntariat Social, Fundació Formació i Treball, Gam Lab SCCL, Insta SCCL, L'Escac SCCL, L'Escamot SCCL, Soca-rel SCCL i Vèrtebra són algunes de les entitats de La Teulada que encaren el 2023 amb el repte de reformar el local, incrementar les activitats als barris i continuar promovent projectes d’intercooperació i activitats de sensibilització.

El pooperatiu de la Teulada se suma a l’impuls que l’economia social i solidària de Tarragona ha experimentat els últims tres anys gràcies a la tasca que desenvolupa CoopCamp - l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona- que assessora en el procés de creació i constitució de cooperatives.