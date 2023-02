El projecte cooperatiu Territori de Masies del Solsonès porta més d’una dècada reivindicant el territori

El foment de l’artesania i la cultura en general són un dels eixos de treball del projecte cooperatiu de Territori de Masies. Més enllà de la protecció i revalorització de la pagesia, aquesta cooperativa formada pel veïnat, associacions i empreses del Baix Solsonès ha tingut molt clar des que va començar, ara fa més d’una dècada, quin era el seu objectiu que aquest singular territori de masies ha de ser un lloc per viure-hi i per viure’n.

Ja sigui treballant la terra, o bé de la restauració i l’agroturisme sostenible, o del treball manual, artístic i de difusió del paisatge i la cultura del territori. Per això, el projecte cooperatiu dona cobertura a projectes de tota mena en aquest àmbit i organitza la diada de Territori de Masies que cada estiu reuneix al santuari del Miracle desenes de persones, entre el veïnat i visitants de la zona.

“Els actes que organitzem pretenen posar en valor la cultura popular, el patrimoni, el paisatge i l’alimentació del territori”, diu Marina Vilaseca, de Territori de Masies. S’organitzen amb l’objectiu no només de potenciar la coneixença del territori per part del veïnat i els visitants, sinó també “per a defensar i treballar per un Solsonès pagès, actiu, viu i cooperatiu”. El concepte pagès no només des del punt de vista econòmic i de treball, sinó fonamentalment cultural “com a manera de fer i de ser que ho volem continuar sent, aquí, ara, demà i en el futur llunyà”, conclou Vilaseca.

Una quarantena d’empreses, associacions i entitats del veïnat vetllen per la protecció dels paisatges, la manera de fer i viure dels seus pobles

Projectes artesanals i culturals com els d’Alea Joieria Botànica, Ensabona’t, Lluerna Arquitectura, Porta Disseny o Espai René, o d’altres de difusió del territori, com Sàmara Natura o el de Laura de Castellet, són algunes mostres de les diverses i variades iniciatives a les que dona suport Territori de Masies. Cadascuna d’elles aporta, des de la seva singularitat, un aspecte del caràcter tan propi d’aquest territori del Baix Solsonès i les comarques veïnes a través de la cultura i l’artesania, però també del paisatge que, al cap i a la fi, també s’ha conformat i modelat a través de diverses generacions de persones que hi han viscut i conviscut.

El mes de maig passat van inaugurar l’EspaiCoopTM, un lloc de trobada situat al Miracle (Bages) amb la cooperativa l’Arada i també punt d’informació de Biolord i Riuverd per tal d’escurçar distàncies amb el territori i traçar-hi una relació de suport i ajuda mútua amb l’economia social i solidària com a premissa.

La cooperativa Territori de Masies també forma part del Coop Territori, un projecte que neix de la unió de tres cooperatives més compromeses amb el territori i la pagesia com són: Biolord Coop, L’Arada i Riuverd empresa d’inserció. La iniciativa vol defensar i treballar per un Solsonès pagès, actiu, viu i cooperatiu: pagès des d’una òptica de treball, però sobretot fonamentalment cultural.

