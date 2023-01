La Xarxa de Recuperació d’Aliments és una realitat a Sant Cugat del Vallès

Per ara com a iniciativa a l’empara de l’Assemblea pel Clima però amb la voluntat que camini per ella sola, la Xarxa de Recuperació d’Aliments de Sant Cugat ja és una realitat. El col·lectiu ecologista ho ha explicat aquest dilluns per la tarda en una trobada oberta a Cal Temerari en què han donat a conèixer la iniciativa.

Concretament, es coordinen a través d’un grup de WhatsApp en què s’adverteixen del llançament de productes alimentaris per part de supermercats de la ciutat amb l’objectiu de recollir-los dels contenidors, guardar-los i distribuir-los des del bloc Escaletes. La primera trobada oberta de la iniciativa ha pretès ser la base d’una Xarxa autònoma que també tingui en compte el menjar excedent dels comerços locals. Per ara seguiran funcionant sota el paraigua de l’Assemblea pel Clima, amb qui les persones interessades poden contactar a través de Twitter, Instagram o correu electrònic.

La trobada d’aquest dilluns ha servit per plantejar debats com quina relació s’ha de tenir amb els comerços de la ciutat, com aprofitar els excedents de fàbriques d’alimentació, de cooperatives agroecològiques, d’entitats de lleure i de particulars. També s’ha posat sobre la taula la possible relació amb la comunalitat urbana la Transformadora, que té com a projecte central la creació d’un obrador comunitari on aprofitar la producció agroecològica local, transformar-la i distribuir-la de forma sostenible.

Per ara es mantenen al marge d’iniciatives amb la participació pública com la Nevera Solidària ja que no volen estar condicionats per una normativa estricta pel que fa al reaprofitament d’aliments. Tot i això, sí que mantenen la voluntat d’impulsar un dels nodes de reaprofitament mitjançant el programa Recooperem del Consell Comarcal, amb el qual podran aprofitar el sobrant cuinat d’algun dels menjadors escolars de la ciutat. A la darrera Audiència pública el col·lectiu va denunciar les traves que han trobat per impulsar aquest projecte.