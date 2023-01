L’arquitectura i el cooperativisme apropen l’economia social i solidària a la universitat

L’arquitectura i el cooperativisme uneixen forces per apropar l’economia social i solidària a la universitat a través de l’assignatura optativa ‘Organització Cooperativa i món professional’ que acull l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), gràcies a l’impuls de la cooperativa d’arquitectes Arqbag mitjançant la Politja, l’ecosistema cooperatiu de Sant Cugat.

Dins del marc de l’assignatura, el llibre Adobant l’arquitectura [Arqbag i Pol·len Edicions, 2022], és el primer recull de resultats d’un curs que reflexiona al voltant de les mirades sobre la sostenibilitat alimentària, el decret d’habitabilitat de Catalunya, el repoblament del món rural, la potencialitat de l’espai públic per transformar la societat i l’habitatge col·lectiu. Aquesta iniciativa es repetirà l’any vinent i també esdevindrà una nova publicació en paper.

L’objectiu de l’assignatura, va explicar Simona Cerri, membre d’Arqbag, a la presentació del llibre aquest desembre passat, és apropar l’economia social i solidària i les cultures professionals als estudiants amb l’objectiu d’apostar per un model que no segueixi amb el desequilibri social, econòmic i ambiental vigent.

L’alumnat de l’assignatura va tenir un paper destacat durant la presentació del llibre. “La cadena de producció s’ha globalitzat i està jerarquitzada”, van explicar Emma Sebastià i Núria Rondón, en representació del grup de treball que s’ha endinsat en la sobirania alimentària amb el treball S’ha acabat el bròquil, “l’article és una reflexió sobre què es pot fer com a consumidors amb iniciatives existents com bancs de terres, obradors compartits... i, en definitiva, com menjant podem transformar el nostre paisatge”.

Per la seva banda, Àlex Tola i Prados, membre del grup que ha treballat sobre l’habitatge col·lectiu, ha explicat com van agafar el símil del conte dels tres porquets per dir que el treball conjunt, que deixa de banda la cultura de l’esforç i la competició, pot oferir resultats més òptims. “Hi ha un àmbit rural productiu, un altre mixt i un romantitzat que està utilitzat pel sector terciari”, va explicar Joana Busquet en representació del grup que ha treballat sobre el món rural, “al treball reflexionem sobre com crear un teixit estable per repoblar la ruralitat i veure si pot complir o no en la cobertura de necessitats socials, laborals i residencials”.

Tots els testimonis del llibre s’acompanyen de textos sobre les cooperatives d'arquitectura, l’organització col·lectiva, la producció col·lectiva de la ciutat i l’urbanisme feminista.

D'esquerra a dreta: Jordi Mitjans, Adrià Vilajoana i Simona Cerri, membres d'Arqbag | Autor: Jordi Pascual Mollá.

En l’acte de presentació, Adrià Vilajoana i Jordi Mitjans, membres d’Arqbag, van defensar que “es pretén fer una reflexió per grups que acabi esdevenint una construcció col·lectiva tenint en compte els continguts troncals dels estudis arquitectònics i els valors de l’economia social i solidària”.

La mirada cooperativa també s’ha tingut en compte en l’edició del llibret, feta per Pol·len Edicions, una cooperativa de Sant Cugat del Vallès que aposta per l’ecoedició. És a dir, fa producció local, calcula i comunica l’impacte de cada publicació. “Cadascun d’aquest llibres contamina el mateix que un segon de cerca a Google”, ha exemplificat Jordi Panyella, membre de l’editorial.

El suport institucional

L’impuls de l’assignatura ha estat possible per la iniciativa de la Politja i per la bona acollida de l’ETSAV i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Per això l’acte va comptar amb la presència de Pere Fuentes, director de l’ETSAV, i de Daniel Crespo, rector de la UPC. L’assignatura també té el suport de la direcció general d’Economia Social i Solidària, Tercer Sector i les Cooperatives, representada a l’acte de presentació per la sotsdirectora Roser Hernández.

A la presentació del llibre també han participat altres actors claus per al foment del cooperativisme a nivell local com el president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Guillem Padrix; Bet Tena en representació de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i tres regidors de l’ajuntament santcuhatenc: Francesc Duch, tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge; Elena Vila, tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, i Pilar Gorina, regidora d’Educació, Universitat i Memòria Històrica.