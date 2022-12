La cooperativa Opcions i la Fundació Roca Galès entre les guardonades als 'Reconeixements CoopCat 2022'

La Confederació de Cooperatives de Catalunya ha celebrat la 6a edició dels ‘Reconeixements CoopCat 2022’, per mostrar i premiar la feina i els mèrits del cooperativisme d’arreu de Catalunya. Ho ha fet en un acte celebrat, aquest mes de desembre, al Mercat de les Flors de Barcelona.

“ Les cooperatives són pràctiques democràtiques en què les persones dictem el com, el quan i el què cada dia”, ha destacat el president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Guillem Llorens, en l’obertura dels premis.

Aquest any, les iniciatives premiades han estat cinc cooperatives i una fundació per cadascuna de les categories del certamen. Concretament, la cooperativa Opcions, que treballa per l’impuls del consum conscient i responsable, ha guanyat el premi a la categoria de trajectòria, i el Reconeixement a la promoció i foment del cooperativisme, ha estat per la Fundació Roca Galès, fundació cultural privada de promoció del cooperativisme a Catalunya.

En la categoria compromís amb el territori, la cooperativa Can Carner, un projecte de cohabitatge intergeneracional a Castellar del Vallès, ha estat distingida per la seva participació i implicació al municipi. Pel que fa a la categoria compromís amb les persones, la guanyadora ha estat Ramaders del Baix Empordà, cooperativa especialitzada en la producció i comercialització cooperativa de la llet i els seus derivats, pel pla formatiu integral orientat al treball de qualitat en el sector ramader.

En el cas de la categoria compromís amb la intercooperació, TEB Verd, cooperativa centrada en la inserció social i laboral de persones amb diversitat funcional, ha rebut el Reconeixement CoopCat per la granja de producció ecològica de bolets (Bolet Ben Fet) situada a Sant Antoni de Vilamajor.

El Reconeixement a l’emancipació juvenil cooperativa, que té per objectiu reconèixer accions o polítiques de les cooperatives que contribueixin a l’emancipació juvenil, ha estat per la cooperativa L’esguard, formada per monitors i coordinadors de lleure que treballen per un projecte educatiu propi.

Els Reconeixements CoopCat volen ressaltar la tasca de la cooperativa en promoció de valors en diferents àmbits socials i empresarials en una gala que aquest any ha estat ambientada en el format televisiu dels anys 80. A través d’un concurs, els assistents han pogut fer un recorregut per la història del cooperativisme català amb els materials de l’exposició Terra Cooperativa de la Fundació Roca Galès.

Des de fa 6 anys, aquest acte es converteix en un punt de trobada per reivindicar les cooperatives com a agents essencials per transformar el model econòmic actual i per fer possible una reconstrucció social que no deixi ningú enrere.