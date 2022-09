Els sopars Gastrorecup: la lluita contra el malbaratament alimentari arriba als restaurants

Els sopars Gastrorecup tornen aquest setembre. Aquesta serà la 7ª edició d'una iniciativa que va néixer de la mà de l'Ada Parellada, xef capdavantera al restaurant Semproniana, i que aquest 2022, recolzat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, es presenta sumant tres nous restaurants d'arreu de Catalunya.

L’objectiu d’aquests àpats és conscienciar a la població de l’aprofitament alimentari i de la injustificada quantitat d’aliments que es perden al llarg de la cadena alimentària. Els plats presentats són una mostra de que, amb intenció i mestria dels xefs, es poden fer propostes igualment gastronòmiques amb aliments que estaven destinats a l’abocador. I d’aquesta manera, ajudar a impulsar el canvi de consciència col·lectiva i de model de sistema alimentari actual.

El tret de sortida es donarà el dimarts 27, al Restaurant Semproniana de Barcelona, amb la xef Ada Parellada, el dimecres 28 al Restaurant La Cava de Tàrrega, amb el xef Albert Marimón, el dijous 29 al Restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri, amb el xef Lluc Quintana i per últim, el divendres 30 al Restaurant Albert Guzmán de La Ràpita, amb el xef Albert Guzmán.

Els menús d’aquests sopars denuncia, que no es coneixeran fins al mateix moment de la celebració, s’elaboraran amb aliments recuperats, és a dir, en perfecte estat de consum però que anaven a ser descartats per motius estètics o bé per excedent de producció, entre d’altres. Així doncs, el factor sorpresa estarà present i els comensals no podran triar els plats.

Els sopars tenen places limitades que es poden adquirir prèviament en el web de l’esdeveniment.