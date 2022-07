L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya demana que els promotors de renovables busquin consens amb el territori

L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i els 12 Grups d'Acció Local de Catalunya (GAL) han presentat aquest dimecres un paquet de recomanacions per a les empreses promotores de grans instal·lacions d'energies renovables.

En concret, el document enumera algunes de les mesures compensatòries que les empreses poden oferir al territori i també preveu un protocol d'actuació per a la definició d'aquestes mesures basat en la consulta i el consens amb les entitats i la població afectada. En aquest sentit, els GAL s'han ofert com a intermediaris i facilitadors del diàleg amb el territori a l'hora de definir les mesures compensatòries en cada àrea geogràfica.

Tant el protocol d'actuació com les mesures compensatòries s'han elaborat tenint present les directrius de l'Agenda Rural de Catalunya. En aquest sentit, demanen que, abans de la instal·lació, l'empresa promotora es posi en contacte amb els ajuntaments i administracions afectades per explicar l'avantprojecte i es faci un seguiment de la proposta. També es demana que es faci una reunió per explicar el projecte a la ciutadania. A més, recomanen que es creï un grup motor format per empreses, administracions, entitats i ciutadania per definir quines mesures compensatòries podrien beneficiar aquell territori. Durant les obres del projecte, demanen que l'empresa promotora ofereixi informació "clara i transparent" sobre l'avenç de la instal·lació i possibles problemàtiques.

Pel que fa a la proposta de mesures compensatòries, l'ARCA n'enumera algunes perquè cada territori pugui adaptar-les. Entre d'altres, hi ha la creació d'habitatge social, rehabilitació d'edificis i condicions avantatjoses per a joves o persones amb risc d'exclusió amb l'objectiu de promoure el repoblament. També oferir tarifes reduïdes de subministrament elèctric, la creació d'una comunitat energètica local o el foment d'actuacions d'estalvi i eficiència energètica. També proposen el foment de la instal·lació de punts de recàrrega del vehicle elèctric o la millora de la digitalització dels territoris locals. Altres mesures estan relacionades amb la sobirania alimentaria i la gestió i aprofitament forestal.