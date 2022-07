Barcelona signa un conveni per ser banc de proves de la mobilitat del futur

L’Ajuntament de Barcelona, EIT Urban Mobility (una iniciativa de la Unió Europea), Fira de Barcelona i la DGT han establert una aliança per oferir a les empreses l’oportunitat de desenvolupar projectes innovadors de mobilitat a la capital catalana. L’objectiu és promoure i dinamitzar la innovació en mobilitat urbana intel·ligent i sostenible, de manera alineada amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

La iniciativa neix amb la voluntat d’impulsar i facilitar l’execució de proves pilots i projectes innovadors en aquest àmbit per tal de diversificar l’economia de la ciutat i consolidar Barcelona com la capital de la innovació en mobilitat del sud d’Europa.

Així, s’oferirà a les empreses la possibilitat d’utilitzar determinats àmbits de l’espai públic de la ciutat (seleccionats en funció de cada iniciativa) per poder-los utilitzar com a banc de proves per assajar els seus projectes en entorns reals. També es posarà a la seva disposició un espai per desenvolupar projectes d’innovació dins l’àmbit de la Fira de Barcelona, però també serveis d’assessorament i eines tecnològiques, com sensors, sistemes o bases de dades.

La gerència de mobilitat i infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona definirà i actualitzarà de manera periòdica els reptes d’innovació que es vulguin abordar i aquests constituiran un dels principals criteris de selecció dels projectes que formaran part d’aquesta iniciativa, juntament amb aquells que s’escullin directament per part dels organismes impulsors.

Alguns exemples de futurs reptes passaran per qüestions com: facilitar la recàrrega de vehicles elèctrics, reduir la contaminació ambiental de la ciutat, optimitzar els itineraris de la flota de recollida de residus o reduir els accidents de trànsit a la ciutat.

Entre els primers projectes d’innovació sobre els quals es treballarà destaca un projecte impulsat per la DGT, l’Ajuntament de Barcelona, SEAT i ETRA, a partir del qual s’ha desenvolupat una tecnologia cel·lular per connectar automòbils amb semàfors i el centre de control de trànsit. Amb aquest projecte el semàfor envia una senyal al núvol de la DGT on es ressenya la informació sobre el seu estat actual i en quin moment canviarà de fase, i el vehicle rep aquesta informació, la integra i avisa el conductor perquè pugui començar a frenar abans d’arribar al semàfor. El projecte també permet que la informació de les incidències a les carreteres arribi directament al vehicle, sense necessitat de panells informatius. La DGT invertirà 3,3 MEUR en la plataforma de connectivitat que hi està associada.

També hi ha el projecte ‘Autonomous Ready: flota segura 3000’, impulsat per la DGT, l’Ajuntament de Barcelona i amb col·laboració amb el partner tecnològic Mobileye. Aquest projecte, ja iniciat a la ciutat, preveu la instal·lació de dispositius de visió artificial (sistemes ADAS) en flotes privades. Aquests sistemes poden preveure el 80% dels sinistres causats per l’error humà i alerten els conductors de situacions de perill potencial. També emeten informació que permet identificar els punts de risc a la ciutat per millorar la seva infraestructura viària i recollir dades per avançar en la investigació i desenvolupament del vehicle autònom. Actualment hi participen 11 empreses de repartiment de mercaderies i a partir d’aquest any s’hi adhereixen 650 vehicles de neteja i 220 autobusos de TMB. L’objectiu és arribar als 3.000 vehicles l’any 2025.

També s’estan treballant ja millores tecnològiques a la línia de bus H12, un projecte impulsat per TMB i UITP (Unió Internacional del Transport Públic), a partir del qual es pretén incrementar el nivell de servei d’aquesta línia, que recorre la Gran Via de Barcelona en ambdós sentits, transformant-la en una línia elèctrica que incorpori habilitadors de connectivitat i automatisme.