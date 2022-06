La regeneració de les dunes a les platges metropolitanes, premiada per la Comissió Europea

La recuperació i la gestió de les dunes de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona ha aconseguit el prestigiós premi New European Bauhaus Prize 2022.

El guardó, concedit anualment per la Comissió Europea (CE) a un projecte de reconnexió amb la natura, ha estat anunciat i atorgat aquest cap de setmana a Brussel·les.

El gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha recollit la distinció de mans de la comissària europea d'Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel. El reconeixement europeu a l'AMB per la gestió de les platges metropolitanes s'afegeix a la subvenció de gairebé 200.000 euros del projecte europeu Safeguarding Biodiversity per protegir la biodiversitat, tot fomentant la participació ciutadana.

Aquest darrer any, més de 3.000 persones han participat en la regeneració de les dunes i en la descoberta dels valors naturals de les platges metropolitanes, segons ha detallat l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que també reclama al govern espanyol un “compromís ferm i urgent” per regenerar les platges malmeses pels darrers temporals i un pla estructural per blindar el litoral metropolità. L'AMB lamenta un cop més la “lentitud i la falta d'interlocució” amb el Ministeri per a la Transició Ecològica.