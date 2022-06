Un estudi conclou que les agrobotiques malbaraten fins a un 80% menys de fruita i verdura que els supermercats

El malbaratament alimentari en agrobotigues i cooperatives agràries és fins a un 80% inferior que en supermercats. Així es desprèn d'un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).

En els primers establiments, que abasteixen a un 19% de la població, es llença entre l’1% i el 2% de les fruites i verdures, un percentatge molt inferior al dels supermercats, on entre el 5% i el 10% acaben a les escombraries. Entre les causes hi ha una major conscienciació ambiental dels clients de les agrobotigues i cooperatives, que tendeixen a comprar productes “més lletjos”, i una relació més estreta entre compradors i venedors, que fomenten el consum de temporada i proximitat.

L'estudi, realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell a partir de dades del Parc Agrari de Sabadell i la cooperativa El Rodal, posa de manifest que els qui compren a supermercats/hipermercats solen fer un consum més elevat de productes ultraprocessats, un tipus d’aliment que ha augmentat després de la pandèmia. Per contra, els clients d'agrobotigues i cooperatives consumeixen més quantitat de productes frescos, dediquen més temps a cuinar, i tenen més consciència ambiental i sobre l'alimentació saludable.

S'estima que la distribució de cadena llarga malbarata 60 milions de tones de productes alimentaris cada any a Europa, és a dir, entre 35 i 38 quilograms per persona i any. “Això significa que més d'una tercera part del que produïm es desaprofita: una dada terrible”, explica Pietro Tonini, responsable de l’estudi.