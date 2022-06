Neix el Pacte per a la Moda Circular, que té per objectiu de reduir els residus tèxtils

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha donat el tret de sortida del Pacte per a la Moda Circular, una iniciativa que té per objectiu reduir els residus tèxtils.

Més d'una cinquantena d'entitats i empreses, entre elles Mango, Pronovias o Pimec, i gestors tèxtils com Roba Amiga i Humana, hi han donat suport. Les organitzacions signants s'han compromès a reduir entre un 5% i un 10% la generació de residus tèxtils i assolir entre el 25% i el 30% en la recollida selectiva el 2024. El pla és una de les accions pilot d'economia circular que ha triat la Unió Europea dins el projecte ‘Interreg Europe CircE’.

Amb tot, es pretén incrementar la durabilitat dels productes i el percentatge de material reciclat incorporat als teixits, reduir i eliminar l'ús de materials nocius i desplegar estratègies de producció més netes i eficients.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha indicat que ja està treballant en la definició de projectes pilot en determinats territoris per impulsar la recollida de roba de segona mà i la seva reutilització, així com per millorar els sistemes de recollida selectiva de residus tèxtils.

140.000 tones a l'any de residus tèxtils

Segons el departament, a Catalunya cada persona consumeix cada any antre 21,5 i 26 kg de roba, però només es recull selectivament el 12% dels residus tèxtils. Això provoca que cada any hi hagi 140.000 tones de residus, que van a parar als abocadors o bé s'incineren. De la part que es recull de forma selectiva, la meitat es prepara per reutilitzar i el 40% es recicla.

Així mateix, Acció Climàtica apunta que aquest tipus de residus s'ha convertit en un problema global, ja que en els darrers 15 anys s'ha duplicat el nombre de peces venudes a tot el món, mentre que la seva vida útil s'ha reduït prop d'un 20%.