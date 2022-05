Aprovada l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els reptes del territori i garantir-ne el desenvolupament

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'Agenda Rural de Catalunya, un document que identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament. L'acord pretén ser un “element clau” per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial de Catalunya, tal com ha afirmat l’Executiu.

Després d'un procés participatiu per identificar els reptes i elaborar la proposta, el Govern ha definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 estratègiques, segons ha detallat.

Aquestes actuacions s'han organitzat en set grans reptes: persones i repte demogràfic, transició ecològica, territori connectat, sistema agroalimentari, gestió forestal, innovació i dinamització socioeconòmica, i governança.

L'executiu català ha explicat que el document s'ha redactat seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea, que es va impulsar per tal de “fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes”.

Segons han apuntat, l'elaboració d'aquest acord va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va encarregar a una comissió redactora formada per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l'Associació Catalana de Municipis (ACM), l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS), la coordinació del document.

A partir d'aquí, es va iniciar el procés participatiu per elaborar una proposta, on més de 1.200 persones van participar en diversos tallers organitzats arreu del territori “per donar resposta als nombrosos reptes als quals s'enfronta el món rural”.

Amb això, el Govern ha concretat que l'Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d'un Pla d'Acció, que definirà les accions a portar a terme per assolir els objectius identificats.

Des del Departament de la Presidència, han recordat que a Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 hab./km², més de la meitat dels quals no arriben als 20 hab./ km². Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país, però que representen l'1% de la població.