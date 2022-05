Barcelona impulsa la creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat i proposa ser la primera seu el 2023

Barcelona impulsa la creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat i proposa ser la primera ciutat que l'aculli el 2023. Barcelona Comerç, en nom de l'associació europea 'Vitrines d'Europe', ha presentat la proposta de la mà de responsables del Govern, l'Ajuntament, i d'eurodiputats a la seu de les institucions europees a Barcelona.

Inspirada en la Capitalitat Europea de la Cultura, la iniciativa busca que anualment una ciutat diferent albergui accions divulgatives per reivindicar la importància d'aquesta activitat. L'objectiu de la capitalitat és preservar la identitat europea, allunyar la “desertització comercial” i els “impactes negatius de les grans plataformes”, ha dit el president de l'entitat, Salva Vendrell.

“En una cruïlla pel sector en la postpandèmia”, ha dit Vendrell, “cal impulsar un projecte en positiu que aposti per acostar la idea d'Europa als comerços”.

L'acte de presentació ha comptat amb la participació del secretari general del Departament d'Empresa i Treball, Albert Castellanos; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i la tinenta d'Ecologia i Urbanisme de la ciutat, Janet Sanz i també de l'eurodiputada i presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, Dolors Montserrat.

A més, hi han assistit els patrons dels 23 eixos comercials que agrupa Barcelona Comerç, així com representants de Pimec, Barcelona Oberta, Comertia, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Associació de Botiguers de Catalunya o l'Agència Catalana de Consum.

La iniciativa té el suport de la Generalitat, del Govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona i de tots els grups polítics de l'Eurocambra. La proposta va ser admesa a tràmit el juny del 2021 a la Comissió de Peticions i s'espera que sigui a l'ordre del dia de l'òrgan de l'Eurocambra durant el mes de juny.

Per incrementar els suports de la iniciativa a finals de maig una comitiva encapçalada per Barcelona Comerç viatjarà a Brussel·les per detallar el projecte. La presentació oficial de la candidatura, però, no serà fins al desembre.

La Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat compta amb el suport “entusiasta” del Govern, que la veu com “una declaració d'intencions de com Barcelona i Catalunya es vol presentar al món com a model comercial”, en paraules del secretari general del Departament d'Empresa i Treball, Albert Castellanos.

Castellanos ha assegurat que la capital catalana "amb més de 40 eixos comercials, gairebé una quarantena de mercats municipals i 20.000 establiments" és la ciutat europea de referència "quant a dinamisme comercial i comerç de proximitat.

L'Ajuntament de Barcelona també ha defensat el projecte que té l'objectiu de defensar “el model social europeu”, segons el primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Jaume Collboni. El polític socialista ha contraposat el comerç europeu amb el nord-americà, tot reivindicant les petites botigues enfront de les “grans concentracions oligopolistes, sense regulació i amb la llei del més fort”. “No ho volem a Barcelona i tampoc a Europa”, ha dit.