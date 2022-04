La inflació marca un nou rècord a Catalunya: “Últimament ens mirem els preus amb lupa”

La inflació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest mes de març, després de registrar una variació interanual del 9,5% en l'Índex de Preus de Consum (IPC).

La pujada de preus arriba a les portes d'una Setmana Santa sense pràcticament restriccions després de dos anys de pandèmia i amb un sector de l'hostaleria que confia recuperar els nivells d'activitat previs a l'esclat de la Covid-19. Si bé els experts asseguren que la gent continuarà viatjant malgrat l'encariment dels carburants i l'energia, apunten que moltes persones reduiran la despesa durant les vacances per adaptar-se a la situació actual. “Últimament ens miren els preus amb lupa, perquè amb cent euros no vas enlloc”, comenten alguns consumidors.

On més s'ha notat la pujada de preus és en l'alimentació, un dels sectors més afectats per l'increment dels preus de l'energia, dels carburants i per les aturades del transport de les últimes setmanes. “A casa ho veiem amb tots els productes de la cistella bàsica; van pujant cèntim a cèntim, però al final de mes en nota”, explica la Graciela, una veïna del barri de Sant Antoni.

“El preu de la fruita i la verdura és una barbaritat”, afegeix la Tina, veïna del mateix barri. Per aquesta consumidora, l'increment de preus va començar a fer-se molt evident fa dos mesos, i reconeix que durant les últimes setmanes ha modificat els seus hàbits de consum, limitant-se a a comprar “només el que és necessari”. I en la mateixa línia s'expressa l'Albert, resident a Barcelona, qui explica que cada vegada és “més conscient i conseqüent” amb la despesa que fa.

De cara a la Setmana Santa, els experts vaticinen que les taxes d'inflació rècord continuaran condicionant part del consum de les llars. “Hem de pensar que una pujada de preus propera al 10% ens fa perdre molta capacitat de compra; a partir d'aquí, l'afectació dependrà de la restricció pressupostària de cadascú”, apunta el professor de la UPF Business School of Management, Andrei Boar.

No obstant això, aquest expert opina que els efectes de la inflació en sectors com el dels viatges serà limitat. “Viatjar aquests dies és més car que fa uns mesos, però està clar que la gent que vulgui escapar-se ho continuarà fent”, assenyala. De fet, Boar recorda que la majoria dels viatges de Setmana Santa es van reservar abans que la inflació es disparés i, per tant, no s'espera una caiguda en el moviment de turistes. “Les previsions de plena ocupació al sector de l'hostaleria segurament es compliran”, assenyala.

Malgrat la bonificació del carburants, alguns consumidors continuen pensant que els preus són excessius i dubten si marxaran aquestes vacances. “Anar al meu poble en cotxe abans em costava 60 euros, i ara me'n costa 123; vivim una mica al límit i amb el que és necessari”, lamenten els consumidors.