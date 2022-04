Mercabarna posa en marxa el ‘Foodback’, un centre pioner de reaprofitament de fruites i verdures

Aquest dijous s’ha inaugurat a Mercabarna el ‘Foodback’, un centre pioner de reaprofitament de fruites i verdures no comercialitzables però que són perfectament aptes per al consum humà.

El projecte, que ha estat possible gràcies a la col·laboració i implicació de 10 entitats i de les gairebé 600 empreses del mercat central, pretén multiplicar per 2,5 l’aprofitament alimentari en cinc anys, passant de les 1.500 tones d’aliments aprofitats actualment a les 4.000 tones. Lluís Fatjó, president del Banc dels Aliments, ha recordat que el 20% de la població no té accés a una alimentació saludable i que això obliga a erradicar el malbaratament alimentari. El triatge dels aliments el faran persones en situació de vulnerabilitat.

Com ha recordat Ada Colau durant els parlaments, el ‘Foodback’ és un dels llegats del projecte de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i “un pas més” en la lluita de Mercabarna contra el malbaratament alimentari, que s’ha reduït un 69% en els últims cinc anys.

El centre, que ha tingut un cost de 800.000 euros, és l’equipament clau en el nou sistema de gestió de matèria orgànica de Mercabarna, on es fa el triatge de fruites i verdures excedents aportades per les empreses majoristes per donar-los una segona vida. Després d’aquest cribratge, que fan persones en risc d’exclusió social contractades per la Fundació Formació i Treball, el producte aprofitable es distribuït per entitats com el Banc dels Aliments a entitats socials de tot Catalunya. “És un gran pas endavant perquè ens permet professionalitzar i millorar la gestió dels excedents alimentaris donant feina a gent que ho necessita”, ha destacat la presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín.

La Manila Amrani, una de les persones que hi treballen des de la seva posada en marxa, destaca la importància de la feina que hi fan triant fruites i verdures en bon estat que poden complementar la dieta de moltes famílies sense recursos. En aquest sentit, ha destacat que, a banda d’haver trobat una feina després de molts mesos a l’atur, hi va cada matí amb il·lusió perquè li agrada i la fa sentir útil.

El ‘Foodback’ s’ha construït a tocar del Punt Verd del mercat on els majoristes hi porten els seus excedents. Això facilitarà molt el reaprofitament perquè fins ara, el magatzem del Banc dels Aliments i el Punt Verd estaven en punts oposats, el que feia que moltes empreses llencessin directament la mercaderia que no podien comercialitzar per no haver de carretejar-la amunt i avall. És per això que des de Mercabarna es confia seguir avançant amb l’objectiu del “residu zero” i recuperar entre 3.000 i 4.000 tones en els pròxims cinc anys.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat que en els seus anys d’activista va anar molts cops a Mercabarna a demanar aliments als majoristes i els ha agraït la seva “sensibilitat” per lluitar contra el malbaratament alimentari. Al seu torn, la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, ha posat en valor que el nou centre ajuda a avançar vers un model alimentari més sostenible. “No estem inventant res. Estem copiant el que feien els nostres padrins i ja era hora”, ha reblat.

El centre de reaprofitament alimentari de Mercabarna és un projecte pioner que ha comptat amb la implicació directa d’una desena d’entitats. Pels seus responsables, és un exemple de suma d’esforços i aliances públics i privats, que contribueix amb l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles.

Tot i que el cost de la construcció de la nau, que té 900 metres quadrats, ha anat a càrrec de Mercabarna, el pressupost anual de despeses d’explotació, que serà de l’entorn de 400.000 euros, entre el personal involucrat, els vehicles i els consums, entre d’altres, l’aportarà la Fundació “la Caixa”.