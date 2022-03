Antonio Balmón anuncia la creació d’un sistema integral de seguretat metropolitana

“Ara és el moment que l’Àrea Metropolitana de Barcelona coordini un nou sistema integral de seguretat. L’espai públic i la convivència no es poden degradar, no ens ho podem permetre. I les polítiques de seguretat no es poden desenvolupar només a escala local” ha destacat el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, en el marc del cicle de diàlegs ‘Fer metròpoli’, que organitza RethinkBCN, la revista de la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball (SBEES).

Aquesta millora respecte a seguretat ciutadana, passa per la creació d’un nou sistema integral de seguretat metropolitana. El vicepresident executiu de l’AMB ha marcat el final d’aquest mandat com a data límit per definir com funcionarà aquest nou sistema.

Prenent com a punt de partida l’article 14 de la llei d’AMB, que contempla l’actuació metropolitana en benefici de la cohesió social i territorial i preveu polítiques en matèria de convivència ciutadana, naixeria aquest sistema. L’objectiu és, explica Balmón, coordinar actuacions entre municipis a través d’un sol interlocutor, com seria davant dels Mossos d’Esquadra. Per això, s’obrirà un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, per impulsar la coordinació i cooperació de les diferents policies locals.

Actualment, 12 dels 36 municipis que conformen l’AMB tenen un sistema intel·ligent de seguretat i prevenció anomenat M7, que consisteix en una aplicació mòbil gratuïta, que permet a la ciutadania contactar de manera ràpida amb la seva administració local a través de les policies municipals, amb l’enviament de missatges d’emergència i trucades geolocalitzades, així com l’enviament d’incidències.

Coordinació i consens, les bases de l’AMB

Els municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona representen el 52% de la població de Catalunya, el que fa que aquest organisme hagi de donar una resposta conjunta a les demandes i necessitats de la ciutadana, i per fer-ho, destaca Balmón cal consens i coordinació. “Les decisions han d’anar a favor del territori: ajudar i contribuir. Les sigles polítiques s’han de quedar fora de l’organisme. No parlem de local, parlem de manera conjunta, transversal i metropolitana que no entén de límits ni fronteres”, ha explicat el vicepresident executiu de l’AMB. En aquests últims 10 anys la feina d’AMB s’ha pogut veure en la millora de la mobilitat, la preservació de platges i muntanyes, l’impuls de polítiques d’habitatge en el lloguer o els habitatges amb protecció oficial, entre d’altres.