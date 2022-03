Els sindicats reclamen el control de preus i avisen que els salaris “no poden pagar les conseqüències de la crisi”

Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han reclamat el control de preus davant l'escalada derivada de la guerra d'Ucraïna i han fet una crida a mobilitzar-se per exigir solucions.

Els representants dels treballadors juntament amb l'associació de consumidors FACUA, la confederació veïnal CEAV i les organitzacions d'autònoms UATAE i UPTA han convocat mobilitzacions dimecres de la setmana que ve, 23 de març, el dia previ al Consell Europeu que debatrà com contenir els preus de l'energia. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha avisat que “els salaris no poden pagar un cop més les conseqüències d'aquesta crisi” i el de CCOO, Unai Sordo, ha avisat que plantejar baixades impositives “pretén ocultar l'arrel del problema”.

Els líders de CCOO i UGT han subratllat que cal prendre mesures per contenir els preus i han demanat que la Unió Europea permeti desvincular el preu del gas del de l'electricitat.

Álvarez ha defensat que també cal “restringir els beneficis de les empreses” i ha alertat que “la solució no és abaixar impostos”. En aquest sentit, Sordo ha avisat que demanar una reducció generalitzada de la fiscalitat és “una trampa” i només “agreujarà el problema”.

“Seria més fàcil assolir un acord salarial si les mesures de contenció de preus fossin més ambicioses”, ha apuntat Sordo, en relació amb la negociació oberta amb la patronal de l'AENC.

Dilluns vinent està prevista una reunió dels agents socials amb el govern espanyol per abordar el pla de xoc per afrontar les conseqüències de la guerra. Els sindicats han esperat que la trobada sigui de “negociació” i no només per escoltar el plantejament de l'executiu.