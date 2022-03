Una nova llei establirà un percentatge mínim d’aliments de proximitat a escoles i hospitals públics

Per intentar resoldre aquests inconvenients, la Generalitat vol millorar els sistemes de distribució i facilitar l'entrada dels petits consumidors al sector de la venda en línia, que permet millorar els marges que es cobren pels productes i augmentar la fidelitat d'uns clients que, d'ençà de la pandèmia, vigilen més la qualitat i l'origen dels productes que omplen el seu cistell d'anar a comprar.

Segons un mapatge elaborat pel Govern a través d'una enquesta entre consumidors, nou de cada deu catalans “prioritzen” ara per ara els productes de proximitat al cistell d'anar a comprar. “Hi ha una gran sensibilitat i consciència”, ha ressaltat Sentmartí. En aquest sentit, es valora positivament la possibilitat de donar suport a l'economia local i els “petits productors”. No obstant això, molts consumidors consideren que el preu dels productes de proximitat i la dificultat de trobar-los a les botigues fan que en comprin menys.

Segons ha explicat el director general d'Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, es vol dissenyar una norma “agosarada i pionera” que apuntali l'interès de la ciutadania per l'agricultura i la ramaderia ‘quilòmetre zero’. “Una llei és molt significant. S'ha de definir quin serà aquest percentatge”, ha destacat el director gerent de la promotora dels aliments catalans (Prode-ca), Ramon Sentmartí. En aquests moments, el Govern analitza les regulacions fetes en altres administracions mentre conversa amb la Comissió Europea, que també vol legislar en aquest àmbit.

