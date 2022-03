El Govern enceta la taula de diàleg social de les energies renovables amb més d'una cinquantena d'agents socials

La primera trobada de la taula de diàleg social de les energies renovables s'ha fet al Palau de Pedralbes de Barcelona i ha servit per presentar els diferents actors i crear grups de treball. De moment es desconeix quan es tornarà a reunir.

Així, l'objectiu és “definir mecanismes” per “corresponsabilitzar” les zones urbanes amb una alta densitat de població en la instal·lació d'energies renovables, al mateix temps que “millorar el benestar i el nivell de vida” dels territoris rurals, tal com estableix el decret aprovat al desembre.

Jordà ha subratllat que la taula de diàleg social de les energies renovables ha de servir com a “fòrum de trobada” entre agents per parlar sobre la transició energètica. En aquesta línia, ha recalcat que cal arribar al 50% d'energies renovables el 2030 i a la neutralitat d'emissions el 2050. “Això ens posa deures perquè venim de 10 anys d'unes aturades flagrants en tot el tema de renovables”, ha opinat la consellera.

En la trobada han participat més d'una cinquantena d'agents socials de diferents àmbits. Així, s'hi ha pogut veure des de representants d'entitats municipals com l'Associació de Micropobles de Catalunya, universitats, agents econòmics –PIMEC i Foment del Treball-, sindicats –UGT i CCOO-, i entitats ecologistes. En declaracions als mitjans abans de presidir la trobada, Jordà ha assegurat que la taula tindrà un “llarg recorregut” perquè també s'hi parlarà sobre la nova llei de transició energètica.

