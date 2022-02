El Govern obre un expedient sancionador contra la distribuïdora d'Endesa amb l'opció d'una multa de 600.000 euros

La directora general d'Energia, Assumpta Farran, ha lamentat el problema i ha remarcat que “amb pràctiques com la que es sancionen el que es pot produir és una major concentració del poder en poques empreses”. En un comunicat, Farran ha explicat que la manca de facturació està “tensant” les petites comercialitzadores “que després de 20 anys han aconseguit fer-se un espai en el mercat” i que això els posa “en greus problemes de tresoreria”. “Si l'administració i l'òrgan reguladors de la competència no actuen, s'aconseguirà concentrar encara més el poder de mercat”, ha conclòs.

A banda de resoldre la situació, el Govern ha resolt que EDistribución Redes Digitales haurà de prorratejar la factura acumulada dels usuaris afectats en tantes factures mensuals com mesos hagin transcorregut des de l'incompliment. Tot plegat es considerarà resolt a partir del moment en què s'emeti la facturació acumulada dels usuaris afectats en base a lectures reals dels equips de mesura.

A més, la Direcció General d'Energia ha desestimat els arguments presentats per l'empresa, que justificava el retard al canvi normatiu en la tarifa elèctrica. De fet, el Govern recorda que la implementació del nou marc tarifari es va posposar dues vegades fins a l'1 de juny de 2021, donant suficient temps de marge a la companyia.

A banda del retard en l'emissió de factures, el Govern també justifica la sanció perquè les accions de la distribuïdora d'Endesa “han posat en risc l'estabilitat del sistema elèctric”. “Per als usuaris, es tradueix en l'acumulació de rebuts que, si no es gestionen adequadament, poden esdevenir impagaments i fins i tot talls de subministrament elèctric”, apunta l'executiu. Pel que fa a les empreses comercialitzadores, subratlla que la manca d'emissió de factures “provoca tensions de tresoreria perquè descompensa els pagaments d'obligacions als quals han de fer front i als ingressos, fet que posa en risc la seva viabilitat”.

La decisió d'obrir aquest expedient sancionador arriba després que a la tardor, el Govern ja incoés un expedient informatiu contra l'empresa, que no ha permès resoldre el conflicte. La filial d'Endesa afectada és EDistribución Redes Digitales, que és titular del 98% de la xarxa a Catalunya.

El Govern ha obert un expedient sancionador contra la distribuïdora d'Endesa, que preveu una possible multa de fins a 600.000 euros pels retards de l'empresa en emetre factures als clients. Segons ha informat aquest dilluns Acció Climàtica, la situació va afectar inicialment a més de dos milions d'usuaris a Catalunya, gairebé la meitat dels que té al país.

